Gezondheid dochtertje Chantal Bles en Robert Doornbos iets verbeterd

Nicolette van Dam laat weten dat het ‘stapje voor stapje’ wat beter gaat met het kleine meisje. Jada, de 2,5 jaar oude dochter van Chantal Bles en Robert Doornbos, ging vorige week onder het mes.

Tante Nicolette laat weten: ‘Als je goed kijkt, dan zie je dat dit niet een normale kinderkamer is. Dit is de kamer van mijn kleine nichtje Jada in het ziekenhuis…’, begint zij haar post. ‘Dit kleine sterke dappere meisje is heel bijzonder. Een echte vechter. Stapje voor stapje gaat het beter met haar. Zo trots op mijn kleine vriendin en haar geweldige mama @chantalbles en papa @robertdoornbos. De liefde, positiviteit en steun van iedereen sleept ze er doorheen… Kanjers zijn het. En dat wilde ik even delen… #family #forevertogether’.

Beeld: Hollandse Hoogte