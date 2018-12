Wat een gezelligheid: ‘gezinsuitbreiding’ voor Katja Schuurman

Katja Schuurman (43) sluit het jaar vol gezelligheid af. De presentatrice heeft er namelijk een nieuw gezinslid bij, zo laat ze weten via Instagram. Inclusief foto, uiteraard!

Lees ook: Katja Schuurman vertelt openhartig over haar dwangneurose

Het huisdier van Katja heeft er een nieuw vriendje bij, één met puntige oren en een schattig snoetje. ‘We hebben een nieuwe huisgenoot: Jacky!’, schrijft de actrice erbij. ‘Freekje de kat en Jacky ons kleine katertje kijken de kat nog even uit de boom…’

Kinderen

Als het aan haar verloofde Freek van Noortwijk (30) ligt, zouden ze hun gezin ook nog uitbreiden met kinderen. ‘Ja, we willen heel graag kinderen’, zei de chefkok in een eerder interview. ‘Natuurlijk is Katja iets ouder, maar ik voorzie geen problemen. Alles aan haar is jong, dus een zwangerschap zou moeten lukken. Al besef ik heel goed dat we daarmee niet te lang moeten wachten. Hopelijk is het ons gegund.’

Sammie

Katja heeft al een dochter uit haar eerdere relatie met Thijs Römer. In 2010 werd het stel de trotse ouders van hun kleine meisje dat luistert naar de naam Sammie.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram