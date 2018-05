Ze zijn een van de bekende koppels die Nederland rijk is: Winston en Renate Gerschtanowitz. Samen hebben ze twee prachtige kinderen, genaamd Benjamin en Julian.

In 2011 stapte het stel in het huwelijksbootje. En een aantal jaar voordat Winston en Renate elkaar het jawoord gaven, werden ze de trotse ouders van Julian – die in augustus 2008 werd geboren – en Benjamin, die in juli 2010 ter wereld werd gebracht.

Knappe jongens

Zo nu en dan verschijnt er een kiekje van de kids op Instagram, maar nu het gezin voor de lens van JAN Magazine is verschenen, is pas écht goed te zien hoe knap de jongens zijn. Maar hè, dat kan ook haast niet anders met zulke ouders. Kijk zelf maar:

Een bericht gedeeld door JAN Magazine (@janmagazinenl) op 27 Mei 2018 om 12:02 (PDT)

Een bericht gedeeld door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 10 Dec 2017 om 6:36 (PST)

Een bericht gedeeld door RenateGerschtanowitz (@renategerschtanowitz) op 31 Dec 2017 om 2:01 (PST)

Beeld: ANP, Instagram