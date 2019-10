Een succesvolle carrière, een gespekte bankrekening en een mooi huis:Winston Gerschtanowitz heeft vrijwel alles wat zijn hartje begeert. Maar hij beseft zich maar al te goed waar het écht om draait: zijn gezin.

De presentator heeft niks te klagen, en dat komt voornamelijk door zijn gelukkige gezin. Hij deelt een foto met zijn vrouw Renate en hun twee zoons. “This is what it’s all about”, schrijft hij bij het kiekje. Onder meer Chantal Janzen, Daniëlle Oerlemans en Bas Smit reageren met hartjes onder de foto.

Gelukkig gezin

Winston en Renate werden ooit gekoppeld door een gemeenschappelijke vriendin. De presentatrice was niet meteen enthousiast toen ze van het plan hoorde. Maar tijdens een etentje ontmoetten de twee elkaar en Renate was direct om. “We zaten die avond met elkaar aan tafel en ik was helemaal van slag. Meteen. Terwijl ik dat echt niet had verwacht. Ik dacht dit wordt een hele ongemakkelijke avond maar het werd dus bloedgezellig.” Het etentje mondde uiteindelijk uit in een langdurige relatie en in 2011 tot een huwelijk. Ze zijn de trotse ouders van Julian – die in augustus 2008 werd geboren – en Benjamin, die in juli 2010 ter wereld kwam.

Dit bericht bekijken op Instagram THIS IS WHAT IT’S All ABOUT!!! ❤️❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 13 Okt 2019 om 12:07 (PDT)

