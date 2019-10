Indrukwekkend: zanger Jaap Reesema deelt voor- en nafoto van enorm gewichtsverlies

Jaap Reesema zit nu strak in zijn pak, maar dat is niet altijd zo geweest. De zanger woog in zijn jonge jaren ooit eens 112 kilo. Hoewel hij enorm veel is afgevallen, strijdt hij nog elke dag tegen de kilo’s.

Netflix, wijn en frikandel speciaal

De man van Kim Kötter, die momenteel te zien is in Expeditie Robinson, weet als geen ander hoe moeilijk het is om de overtollige kilo’s eraf te krijgen én te houden. Met een indrukwekkende voor- en na-foto blikt hij terug op zijn overgewicht. “In mijn jonge jaren was ik rond de 112 kilo. ⁣Absurd als ik er zo over nadenk. Bij 1.80m is dat echt veel te veel”, schrijft een openhartige Jaap. De zanger geeft toe dat het nog altijd een struggle is. “Netflix, wijn en een frikandel speciaal helpen niet altijd mee.”

Hulp ingeschakeld

Hoewel de BN’er nu op een goed gewicht is, merkt hij dat het steeds lastiger is om onder de 80 kilo te blijven. “Een tijdje geleden ging ik er overheen en heb ik @vitalitycontrol ingeschakeld”, laat hij weten. “Ramon en Cris uit de hometown Loosdrecht zijn de eerste die het voor elkaar hebben gekregen mij twee keer per week te laten sporten en beter te laten eten, en inmiddels staat de teller op 79 kilo.”

Lees ook

Kim Kötter is helemaal klaar met alle kritiek die ze op haar lichaam krijgt

Geen crashdieet meer

Ooit deed Jaap aan crashdiëten, maar hij heeft ervaren dat dat niet werkt. “Uiteraard kwam ik weer net zo snel aan”, geeft de zanger toe. Hij doet het op zijn eigen manier. “Nu gaat het een stuk langzamer maar voelt het een stuk natuurlijker. Geen mega intensieve trainingen. Dat trek ik namelijk twee keer en dan kom ik nooit meer. Op mijn verzoek bijna altijd buiten, zoals hier op de foto is ons ‘eigen’ bos.⁣”

Dit bericht bekijken op Instagram De Siewertsz van Reesema’tjes 🙏 @vivamama_nl Een bericht gedeeld door Jake Reese (@jakereesemusic) op 6 Sep 2019 om 4:11 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: ANP