Kijkers schrikken van ‘bizar gevaarlijke’ en onverantwoorde Robinson-proef

‘Expeditie Robinson’ nam gisteravond afscheid van niet één, maar twee spraakmakende kandidaten. En hoewel twee absolute publiekslievelingen het veld ruimden, maakten kijkers zich vooral druk om iets heel anders…

Rob

Helaas, Rob Geus kreeg nooit echt de kans om te ‘Robinsonnen’ en mocht na acht dagen Duivelseiland als tweede van zijn kamp naar huis. Man, man, man, wat was hij teleurgesteld in zijn volgens hem ‘veel te korte en mislukte’ expeditie.

Roy

Ook Roy Donders moest naar huis, maar in zijn geval koos hij daar zelf voor. Roy kon de heimwee niet meer aan en wilde niets liever dan terug naar ‘ons mam’ en zus Rian. Jammer, maar helaas; volgende week moeten we het doen met twee spraakmakende kandidaten minder.

Rotproef

Ondanks dat hun vertrek indruk maakte bij de kijkers, leek een ander onderdeel uit de uitzending meer los te maken bij het publiek. Bij het aanschouwen van de proef van deze week zaten kijkers op het puntje en “met samengeknepen billen” op het puntje van hun stoel. Maar not in a good way.

Onverantwoord

Volgens vele twitteraars was de proef, waarbij op lastige wijze naar dertien meter hoogte geklommen moest worden om een berg puzzelstukken te bemachtigen, absoluut niet verantwoord. Zowel de weg naar boven als weer terug zorgde voor rillingen. De kandidaten moesten – zonder zekering – stunts uithalen om op het bovenste niveau van een toren te komen. Via een touw, een zelf in elkaar gezette klimwand, en toen zonder hulpstukken door op elkaar naar boven te klimmen, moesten de BN’ers de puzzelstukken zien te bemachtigen.

De proef deze week? Galgje

Dat ging soms maar net goed; zo werd Eva Koreman bijna ‘opgehangen’ toen ze aan een touw naar boven werd getrokken omdat klimmen niet lukte. Akwasi verloor op een soortgelijk manier zo’n beetje zijn edele delen. En je zal op één van die hogere niveaus maar je evenwicht verliezen bij het uitvoeren van één van de gekke capriolen in de bloedhitte?

Brandwonden

Maar ook terug beneden komen bleek een uitdaging. Via het touw waar ze eerder aan omhoog geklommen (en getrokken) zijn, probeerden de meesten weer op de grond te komen. Maar met bezwete handen en gladde schoenen is ‘proberen te abseilen’ makkelijker gezegd dan gedaan. Er gleden dan ook heel wat BN’ers met een bloedgang langs het touw naar beneden, met als resultaat: meerdere ingezwachtelde handen met brandplekken.

Alles voor de kijkcijfers?

Zit je dan, gewond op een vochtig eiland waar geen wond ever gaat helen. En je bent pas op een derde van de expeditie. Op Twitter worden de programmamakers meermaals aangesproken op de onverantwoorde proef. Mensen vragen zich af of goede kijkcijfers – en misschien het na tig nominaties eíndelijk winnen van de Televizier-Ring – belangrijker zijn dan het welzijn van de kandidaten…

Hoi makers van #expeditierobinson. Ik vind jullie programma te gek, maar deze proef ging echt te ver. Joe. — Jur Peppels (@JurPeppels) September 29, 2019

Ben ik de enige die vind dat de proeven te extreem worden… Het is wachten totdat iemand een dwarslaesie op loopt o.i.d. #ExpeditieRobinson. Alles voor de kijkcijfers…. of totdat die televizierring gewonnen wordt…?🙄 — Jacco (@Jaccohabs) September 29, 2019

Expeditie Robinson. Tien jaar geleden liet je trots een zelfstandig geplukte banaan zien. Nu laat je lachend je verbrande handen zien. #ExpeditieRobinson — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) September 30, 2019

Ff over die proef hè, die was wel even bijzonder gevaarlijk zeg 😱Hoop dat ze goed verzekerd zijn #ExpeditieRobinson — Merijn (@_Merijn) September 29, 2019

Gaat er bij mij niet in dat Yvette de eerste is waar het mis ging bij deze proef. Dat moet vaker mis gegaan zijn bij andere landen Achterlijke proef#ExpeditieRobinson — Ina (@Babloth) September 29, 2019

Ben ik oud aan het worden omdat ik deze proef gewoon gevaarlijk vind? Of zijn er meer die dit denken. Straks jankt er iemand af.. #ExpeditieRobinson — Daan (@DaanWmn) September 29, 2019

Ik vind deze proef te gevaarlijk 🥺 #ExpeditieRobinson — MONIQUE (@thomasmonique8) September 29, 2019

Zelfs vanaf de bank doet deze proef pijn #ExpeditieRobinson — à la Kyra (@kyra008) September 29, 2019

Je zal maar worden opgehangen tijdens een proef, echt schandalig dat deze erin zit. Mag toch hopen dat de productie hiervoor op de vingers getikt wordt. #ExpeditieRobinson — Anne Sophie (@annesophie_95) September 29, 2019

Deze proef is niet oke #ExpeditieRobinson — Fleur van den Berg (@fleurvandberg) September 29, 2019

vind die proef ook oprecht eng gewoon.. meid werd bijna opgehangen daar #expeditierobinson — chantal 💤 (@chantalslaapt) September 29, 2019

Wat is dit voor terror proef #ExpeditieRobinson — 𝐑𝐨𝐦𝐲 ༄ (@slagroomm) September 29, 2019

Wellicht ben ik een zeikerd, maar hoe verantwoord is deze proef? Je zal maar naar beneden vallen. #ExpeditieRobinson — Anne Sophie (@annesophie_95) September 29, 2019

Dit is toch niet normaal, die proef?? Wat zijn dat voor sadistische pestkoppen die dit bedenken? #ExpeditieRobinson — sandraG (@sandra_G66) September 29, 2019

