Getrouwd worden door je favoriete BN’er? Dit is je kans

Bekende Nederlanders als Anouk Smulders, Dennis van der Geest, Dennis Weening, Ellie Lust en zangeres Do gaan aan de slag als trouwambtenaar. Samen met Jörgen Raymann en Irene Moors hebben ze zich verenigd op het platform Celebabs, dat dinsdag werd gepresenteerd in het voormalige stadhuis van Amsterdam, waar prinses Beatrix in 1966 haar jawoord gaf aan prins Claus.



Celebabs brengt bruidsparen in contact met bekende Nederlanders die tegen betaling hun trouwceremonie kunnen leiden. Op de website kunnen bruidsparen kiezen voor hun idool of een BN’er die past in het perfecte plaatje voor hun grote dag.

Betekenisvol

“Er zijn pas enkele bekende Nederlanders werkzaam als trouwambtenaar. De vraag naar BN’ers als trouwambtenaar wordt steeds groter”, zegt Tim Ouborg, telg uit de ondernemende Ouborg-familie en initiatiefnemer van het concept. Frits Sissing hielp bij het ontwikkelen van het concept. Sissing: “De huwelijksdag is toch de mooiste dag uit iemands leven en de trouwceremonie het meest bijzondere moment. Het is natuurlijk voor ons als trouwambtenaar een grote eer en erg betekenisvol om twee mensen in de echt te verbinden.”

Liefdevol

Sissing: “Ons initiatief past perfect bij de veranderende invulling van de huwelijksceremonie. Vroeger was die eenvoudig, hadden bruidsparen geen enkele invloed op het verloop van de ceremonie. Er was weinig ruimte voor bijvoorbeeld een persoonlijke toespraak. Het ging voornamelijk over rechten en plichten. De saaie akte moest van A tot Z worden voorgelezen. Dat gaat tegenwoordig gelukkig anders. Het is veel persoonlijker, warmer en liefdevoller geworden. Ieder bruidspaar geeft een andere invulling aan het huwelijk. De keuze van de trouwambtenaar is daar onderdeel van.”

Bijzondere dag

De tv-presentator heeft zelf al ervaring als ceremonieel trouwambtenaar. “Zelf heb ik het vier jaar geleden voor het eerst ondervonden. Een bruidspaar uit Hengelo stelde mij de verrassende vraag of ik hun huwelijk wilde begeleiden als ceremoniële Babs. Uit alle BN’ers die ze hadden kunnen kiezen belden ze specifiek mij, omdat ze mijn programma’s zo leuk vonden en omdat ze iets anders dan anders wilden. Het was een bijzondere dag en ze zijn nog steeds gelukkig getrouwd.”

Lees ook

We want more

Binnenkort worden nog meer namen van bekende Nederlanders bekendgemaakt die zich bij het platform aan zullen sluiten. Staat jouw favoriete BN’er dus nog niet ertussen? Wij kunnen maar één ding zeggen: fingers crossed!

Bron & beeld: ANP, Unsplash