Geschrokken Bibi Breijman in tranen na heftige gebeurtenis op vakantie

Momenteel geniet Bibi Breijman met haar kersverse gezinnetje in het zonovergoten Portugal. Ontzettend fijn natuurlijk, maar helaas nam de vakantie aan het begin nogal een zorgwekkende wending. Hier is de geliefde van Waylon enorm van geschrokken, zo vertelt ze in tranen in haar nieuwe vlog.

De trip naar Portugal begon met de verjaardag van Bibi. Voor deze gelegenheid trokken niet alleen de vlogger en haar gezin naar het vakantieland, óók haar ouders, schoonouders en oma vlogen ernaartoe. En met haar grootmoeder leek het even flink mis te gaan.

Val

Haar oma is namelijk na het eten van de marmeren trap gevallen. De schrik zit er meteen goed in: Breijman is bang dat haar grootmoeder al haar botten heeft gebroken of misschien er niet meer bovenop komt. Waylon haast zich naar het ziekenhuis en Bibi deelt dit stressvolle moment met haar kijkers.

Bont en blauw

Gelukkig blijkt het de volgende morgen mee te vallen en heeft de oma van Bibi weinig overgehouden aan de val. Wel is haar “beppe” bont en blauw en heeft ze nog last van hoofdpijn en duizeligheid. Bekijk hieronder de nieuwste vlog van Bibi:

