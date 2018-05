Geruchtenmolen op volle toeren: is Meghan Markle nu al zwanger?

Het is vandaag precies een week geleden dat prins Harry en Meghan Markle, oftewel de hertog en hertogin van Sussex, elkaar in de St. George’s Chapel in Windsor het jawoord gaven. Heel de wereld mocht meegenieten hoe het liefdeskoppel in het echt werd verbonden. Maar nu het sprookjesachtige huwelijk achter de rug is, draait de geruchtenmolen alweer op volle toeren. Meghan Markle zou naar verluidt namelijk al in verwachting zijn…

Lees ook: Bizar: goodiebag van huwelijk Harry en Meghan verkocht voor 25.000 euro

Het is geen geheim dat de koninklijke leden van het koningshuis eerst moeten trouwen voordat ze aan kinderen beginnen. Toch zou het niet de eerste keer zijn dat de voormalige actrice één van de regels van The Queen aan haar laars lapt. Meghan zou volgens de geruchten dan ook al een tijdje een groot geheim met zich meedragen.

Trouwjurk en preek

Uiteraard gaat het hier enkel en alleen om geruchten, en is er tot nu toe niks bevestigd door het koningshuis. Wel zijn er een aantal mensen overtuigd van een vermeende zwangerschap, en zou dit alles te maken hebben met een aantal opvallende dingen. Zo zou de eerste trouwjurk van Meghan nog op het laatste moment ingenomen zijn, zouden de newly weds elke keer naar elkaar lachen wanneer de pastoor het had over het stichten van een gezin, en was ook haar tweede jurk er eentje die nogal losjes om het ranke lijf van de hertogin zat.

Afwachten

Kortom: wel veel vermoedens, maar weinig concreets. Kensington Palace heeft tot op heden dan ook nog niet gereageerd op het vermeende babynieuws, en het is maar de vraag of dat binnen zeer korte tijd gaat gebeuren. In de tussentijd zit er dus niks anders op dan afwachten… To be continued!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf Beeld: ANP