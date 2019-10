Gerard Ekdom over de liefde: ‘Nicole en ik hebben aan een half woord genoeg’

Hij is emotioneler geworden nu hij de 40 gepasseerd is. Kan ook genieten van stilte. Iets wat hem zelf misschien nog wel het meest verbaast. Maar radio-dj Gerard Ekdom (41) is er blij mee. “Ik ben ergens ook zachter voor mezelf geworden, het is goed zoals het is. ”

Het kan niet anders dan dat een gesprek met Gerard al snel over muziek gaat. Niet alleen omdat hij een wandelende muziekencyclopedie is – hij heeft naar eigen zeggen een databestand van 10.000 nummers in zijn hoofd, inclusief trivia als jaartal, drumsolo, platenmaatschappij, leadzanger én in geval van singeltje, welk nummer op de b-kant staat – maar omdat aan alle belangrijke, mooie, verdrietige en bijzondere momenten in zijn leven een nummer kleeft.

Sta je ook wel eens uit?

“Grappig genoeg de laatste tijd vaker dan ooit. Laatst zat ik in de tuin, mijn vrouw Nicole zat naast me en er was geen geluid. Er stond geen radio aan, ik had geen muziek opgezet, er was alleen maar stilte. En dat was heel fijn, dat er gewoon even niks was. Het verbaasde me, want ik ben van mezelf vrij druk en heb een druk hoofd, dus dat ik kon genieten van de stilte vond ik eigenlijk wel heel fijn.”

Je overstap naar ‘Radio 10’ zorgde nogal voor opgetrokken wenkbrauwen. Er werd gezegd dat je dat alleen maar voor het geld deed.

“Ik ben er ondertussen wel aan gewend dat iedereen van alles vindt. Ik stoor me er niet meer aan. Bij de publieke omroep werd geroepen dat ik geld verdiende over de rug van de belastingbetaler, nu ik bij een commerciële omroep werk, ben ik een geldwolf. Je kunt het in de ogen van sommige mensen toch nooit goed doen en dat hoeft ook niet. De enige voor wie ik het moet doen, is mezelf. Deze overstap kwam voor mij op het juiste moment. Er zijn maar weinig plekken waar nog een uitdaging ligt. Bij Radio 10 lag die er. Niet alleen in de muzikale vrijheid die ik krijg, maar ook in hoe ik mijn programma wil maken. Grappig genoeg was ik heel zeker over mijn overstap, maar was ik stikonzeker op mijn eerste werkdag. Het voelde een beetje alsof ik naar een nieuwe school ging. Er waren nieuwe luisteraars, hoe zouden ze mij vinden? Vinden ze me leuk? Een aansteller?”

En?

“Volgens mij is dat helemaal goed gekomen. Ik denk wel dat wat ik doe goed past bij de luisteraars van deze zender.”

Bespreek je zo’n overstap nog uitvoerig met Nicole?

“We bespreken altijd alles, dus ook dit. En dat is geen lastig gesprek – zij snapt juist heel goed waarom ik dit wilde doen – maar een reëel gesprek. Waarin we ook nadachten over ‘wat als?’. Dat ik het bij de ene zender goed doe, wil nog niet zeggen dat dat automatisch ook bij de andere gebeurt. Nicole en ik hebben aan een half woord genoeg, we kennen elkaar door en door. Als we samenzijn vallen ons dezelfde dingen op. Stel, we rijden ergens en ik zie iets, dan weet ik: daar gaat Nicole iets over zeggen in 3, 2, 1. En dan zegt ze dat precies op dat moment. Zó goed ken ik haar. Dat kan heel saai zijn, maar ik vind dat dus heel fijn.”

Wat is voor jou de aantrekkingskracht van radio maken? Het is best bijzonder dat je als 4-jarige bedenkt dat je dat wilt gaan doen.

“Het was, zeker toen ik klein was, een anoniem beroep. Er was een stem en dat was het. Maar ik ontdekte dat je daar veel mee kunt doen. Mensen aan je binden, een verhaal vertellen, emoties overbrengen. Radio-dj zijn, betekent veel meer dan plaatjes aan- en afkondigen. En ik vond het ook leuk dat je als dj al die nieuwe platen kunt draaien en dat door jou dan zo’n plaat een hit kan worden. Het is een beetje muzikaal voor god spelen. Toen ik zei dat ik bij de radio wilde werken, zei iedereen: ‘Dat kan niet, daar heb je een kruiwagen voor nodig, je moet mensen kennen en je moet alles van muziek weten.’ Ik had zoiets van: dat zien we dan wel. De route ernaartoe is ook interessant. Dat geef ik mijn jongens ook mee. Ga voor wat je leuk vindt. En mocht het dan niet lukken, dan heb je het in elk geval geprobeerd.”

Je vrouw kan ontzettend goed schilderen. Wat als zij zegt dat het tijd is dat jij de boterhammen ’s morgens smeert en zij carrière gaat maken?

“Oei, dat vind ik lastig. Ik realiseer me heel goed dat ik mijn werk kan doen omdat Nicole een stapje terug heeft gedaan en ze met mijn werk en carrière meebeweegt. Een eerlijk antwoord op je vraag is dat ik niet zonder mijn werk kan. Dan zou ik alles op alles zetten om een middagprogramma te krijgen, zodat ik in de ochtend bij de jongens ben en ’s middags kan werken.”

Op je eigen YouTube-kanaal Ekdomein interview je bekende Nederlanders over hun platenkast. Je stelt altijd de vraag welke plaat er op hun begrafenis moet worden gedraaid. Weet jij dat zelf wel?

“Dat vind ik een moeilijke vraag. Niet omdat ik bang ben voor de dood, maar omdat er zo veel goede nummers zijn. En omdat mijn keuze ook steeds verandert. Laatst hoorde ik It was a very good year van Frank Sinatra en toen moest ik huilen. Zo’n mooi nummer. Dus dat komt dan op mijn lijstje. Waar ook nummers op staan als Meeting across the river van Bruce Springsteen en Nether Lands van Dan Fogelberg. Mijn lijst is eigenlijk best lang. Ik ben bang dat als ik doodga die ceremonie minimaal 3 uur duurt.”

En wat is de soundtrack van je leven?

“Dat zijn al die 10.000 liedjes die ik in mijn hoofd heb, die horen bij al die verhalen van mijn leven. Het is onmogelijk om 1 nummer uit te kiezen, dat is echt niet te doen.” Dan lachend: “Misschien moet ik gewoon de ‘Gerard Ekdom top 10.000’ uitbrengen.”

