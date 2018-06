Zien: Gerard Ekdom post kiekje uit de oude doos

We kennen Gerard Ekdom als radio-dj die ook regelmatig op televisie te zien is. Hoe hij er vandaag de dag uitziet, weten we dan ook allemaal, maar hoe zag hij er negen jaar geleden uit?

Is het Elvis? Nee, het is Gerard Ekdom. De radio-dj heeft een foto uit de oude doos op Instagram gepost, waarop duidelijk te zien is dat hij nog wat kilootjes zwaarder was. ‘Foto uit 2009 waaruit blijkt dat ik toen nog een ‘big hunk o’ love’ was…’, schrijft Gerard erbij, gevolgd door een aantal emoji variërend van een zakje friet tot een hamburger en een pizzapunt.

Elvis of Hazes?

Ook vergelijkt Gerard zichzelf met Elvis door de hashtag #elvislives erbij te plaatsen. Zijn volgers zijn het duidelijk met hem eens. ‘Elvis has left the building’, reageert een aantal. Anderen denken er héél anders over: ‘Je lijkt Hazes wel!’

Beeld: ANP, Instagram