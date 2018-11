Radioster Gerard Ekdom heeft iets te vieren: hij is vandaag al 12,5 jaar samen met zijn grote liefde Nicole Smits. De twee zijn in 2006 getrouwd en nog altijd gelukkig samen.

Hondstrouw

Eerder zei Gerard over zijn vrouw tegen De Telegraaf: “Nicole is de liefde van mijn leven. Ik ben nog steeds verliefd op haar. Ik kom nu misschien over als een ouderwetse romantische eikel, maar ik ben heel graag bij haar. Ik ben ook hondstrouw. Geen haar op mijn hoofd die wil verspelen wat wij samen hebben. Als je zoiets moois hebt als wij, moet je daar zuinig op zijn. Ik draai vaak op feesten en dan flirt ik met alles en iedereen. Maar daarna stap ik in mijn auto en rijd terug naar haar. Wij zijn zo’n stelletje dat altijd bij elkaar blijft.”

Zwijmel de zwijmel

Romantisch als hij is, blikt hij even terug naar de grote dag. “Vandaag twaalluf-en-un-halluf-jaar getrouwd met the Love Of My Life! @mrsekdom ‘I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow‘!”, schrijft hij op Instagram bij een foto waarop hij – met flínk meer haar én bakkebaarden waar je U tegen zegt – zijn toen nog kersverse vrouw liefdevol zoent. Aaw!

