Geraldine Kemper houdt er wel van: lezen

Lees jij nog weleens een goed boek? Geraldine Kemper vindt het heerlijk. Op Instagram plaatst de presentatrice een vakantiekiekje waar je – gezien het weer hier – best jaloers van mag worden.

Lees ook:

Oelala: Geraldine Kemper laat zich van supersexy kant zien

“Morning!! Boekje lezen. Heerlijk”, schrijft Geraldine, terwijl ze net wakker is en in haar bikini op een boot in de zon zit. “Een van m’n laatste goeie was Ik ben Pelgrim. Wie heeft er nog tips?”

Tips?

En óf haar volgers tips hebben… In de reacties krijgt Geraldine de ene tip na de andere, dus voorlopig heeft ze genoeg leesvoer. Presentatrice Tess Milne tipt bijvoorbeeld: “Ik ben City of Girls aan het lezen van Elizabeth Gilbert. Lekker boek voor op vakantie!” Een andere volger schrijft: “Hanya Yanagihara heeft Een klein leven geschreven. Raak niet uitgepraat over dit boek. Zo mooi. Zo intens.”

“Wees onzichtbaar, (écht een aanrader)”, tipt iemand anders. En tot slot: “Alle boeken van Tess Gerritsen, beginnend bij De Chirurg! Als je van spannend houdt.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP