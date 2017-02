Geraldine Kemper aan de leugendetector: “Ik ben al meerdere keren vreemdgegaan”

Geraldine Kemper was het volgende slachtoffer van het online platform Concentrate, dat bekende Nederlanders de kleren van het lijf vraagt terwijl ze aan een leugendetector hangen. In het programma ‘Zie Ze Liegen’ deed de 27-jarige blondine enkele pittige uitspraken zoals dat ze al meerdere keren vreemd ging in een relatie.

Interviewer van dienst Kaj van der Ree legde Geraldine Kemper het vuur aan de schenen, want de blondine kreeg enkele pittige vragen voorgeschoteld. Het bekende ‘no comment’-antwoord was niet mogelijk deze keer want de presentatrice hing vast aan een leugendetector. Zo kwamen we bijvoorbeeld te weten dat Geraldine het bed deelde met ongeveer 15 mannen en dat ze spijt heeft van die ene one night stand. Of ze een van haar vorige partners bedrogen heeft? “Ja, Ik ben al meerdere keren vreemdgegaan.”

Dominantie

Kaj wilde ook meer weten over het seksleven van de blondine. Zo vroeg hij haar bijvoorbeeld wat haar beste skill in bed was. “Ik kan wel goed de leiding nemen,” antwoordde Geraldine een beetje voorzichtig. “Variatie is altijd goed, maar als we het gemiddelde nemen, zit ik toch wat meer op die dominantie”, vervolgde ze. Ook over haar veelbesproken naaktshoot met Kim Feenstra was de blondine duidelijk. “Wij hebben geen seks gehad.”

Het hele fragment zie je hieronder.

Lees ook: