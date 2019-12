Er werd al even gefluisterd dat Georgina Verbaan (40) opnieuw het liefdesgeluk gevonden zou hebben. Dat nieuws lijkt de actrice nu te bevestigen met een romantische foto.

Na meerdere keren zoenend gespot te zijn met schrijfster Maartje Wortel (37) – dochter van kleinkunstenaar Gerard Wortel – in verschillende kroegen in Amsterdam, deelt Georgina nu een eerste foto met haar nieuwe vlam. Op het wat wazige maar intieme kiekje is te zien hoe de brunette wordt omhelsd door haar geliefde. Veel woorden maakt ze niet vuil aan het plaatje; ze plaatst er enkel een rood hartje bij.

Gelukswensen

Onder de foto regent het hartjes en stromen de mooie woorden binnen. Zo reageert Maartje zelf op het kiekje met een roze hartje en wordt het kersverse stel gefeliciteerd door bekende vrouwen als Chantal Janzen, Babette van Veen en Claudia de Breij. Ook fans laten weten blij te zijn voor het koppel. “Ik vind jullie prachtig samen”, schrijft iemand. Een ander meldt: “Heel veel geluk, het is je gegund!”

Heel gezellig

Vorige week werden Georgina en Maartje al samen gespot. Toen de actrice werd gevraagd naar de intieme ontmoeting, liet ze er niet veel over los. Ze wilde er nog geen label op plakken, maar zei wel het “heel gezellig” te hebben met de schrijfster.

Liefdesleven Georgina

Van 2003 tot 2008 had Georgina een relatie met journalist en presentator Jort Kelder (55). Een paar jaar later – in 2010 – werd de brunette de trotse moeder van dochter Odilia Lilibet. De vader van het meisje is trompettist Rob van de Wouw (44), met wie de actrice destijds een relatie had.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 18 Dec 2019 om 2:49 (PST)

