Wooh! Georgina Verbaan laat zichzelf ultrakort kapsel aanmeten

Georgina Verbaan zit al meer dan twintig jaar in het acteervak. Of ze wat haar uiterlijk betreft in al die jaren ook twintig jaar ouder is geworden? Allesbehalve dat. Wij vinden de 38-jarige actrice er nog steeds uitzien als een jonge blom en al helemaal met dit nieuwe, ultrakorte kapsel.

Lees ook

Zien: de nieuwe liefde van Georgina Verbaan

Kort, kort, kort

Afgelopen voorjaar belandde ze al bij de kapper en liet ze haar lange lokken al inkorten tot schouderlengte. Dat korte beviel haar blijkbaar prima, want de bekende brunette plofte gisteren opnieuw in een kapperstoel om er nóg een randje af te halen. En het resultaat is kort, kort, kort. “Moest ik nou een klein broekje, of een klein kapseltje?”, grapt Georgina bij een Instagramfoto van haar nieuwe uiterlijk.

Boy-ish bob

De nieuwe haarlengte komt tot net over haar oren en bestempelen wij tot boy-ish bob. De nieuwe look is stoer, gedurfd, hip, eigenzinnig en bovenal verjongend. Zou jij zeggen dat de moeder van de 7-jarige Odilia volgend jaar de veertig jaar aantikt?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte