‘George Clooney gewond in Italiaans ziekenhuis na ongeluk’

George Clooney is volgens Italiaanse media betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Italië. Op Sardinië zou hij met een scooter tegen een pick-up zijn geknald.

Kerende auto

De Hollywoodacteur reed naar verluidt met zijn scooter over een weg ter hoogte van Costa Carolina op Sardinië waar hij een kerende auto niet kon ontwijken. Clooney is momenteel in Italië voor opnames van de serie Catch 22. Op foto’s is te zien dat de voorruit van de auto bij de botsing is gebroken.

Lichtgewond

Volgens de krant La Nuova is de acteur naar de spoedeisende hulp van het Giovanni Paolo II-ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw Amal was bij hem. Na onderzoeken mocht de Hollywoodacteur weer gaan. Volgens de krant heeft Clooney kneuzingen aan een arm en een been, maar is zijn medische toestand verder geen reden tot zorg.

