Gemist: ‘Ranking the Stars’ leuker dan ooit met hilarische Martien Meiland

De eerste aflevering van ‘Ranking the Stars’ werd gisteravond uitgezonden was gelijk goud! Martien Meiland mocht voor het eerst als gast lijstjes invullen en hij zorgde voor hilarische taferelen. De ‘Chateau Meiland’-ster kon het ook bijzonder goed vinden met presentator Paul de Leeuw.

Emma Worteldoek

Martien Meiland zorgde misschien nog wel voor meer chaos dan hysterie-presentator Paul de Leeuw. Zo kon de SBS6-ster de namen van andere BN’ers moeilijk onthouden en noemde hij Emma Wortelboer bijvoorbeeld ‘Emma Worteldoek’. Ook de naam van Ajouad komt er maar moeilijk uit. “Ik zeg wel gewoon Ad”.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Kutvakanties

De chemie met presentator Paul de Leeuw zat ook goed. Kijk hieronder een fragment van Martien Meiland over z’n ‘kutvakanties’:

Bijna van het podium gevallen

Hoogtepunt was toch wel toen Martien bijna van het podium viel. “Ik vind dit podium zó eng”, grapte hij erna. Als dat de komende weken maar goed gaat! Ranking the Stars was tijdens en na de uitzending zelfs trending op social media. De meeste kijkers moesten tranen wegvegen van het lachen…

De tekst gaat verder onder de tweets.

Ik moet een nieuwe bank! Ik pies in m'n broek van het lachen😂😂😂😂😂 #rankingthestars — Carina☕🦄 (@CarinaHuizenga) September 4, 2019

Het nieuwe presentatie duo is geboren#rankingthestars Duo Vals & Vals pic.twitter.com/3k4WGMIpgk — Corneevanderhijden (@cvdhijden) September 4, 2019

Emma Worteldoek haat Martien, want waarschijnlijk zal ze na deze uitzending heel der leven Worteldoek genoemd worden #rankingthestars pic.twitter.com/tAzc1eIan3 — Kevin (@televisiegozer) September 4, 2019

Martien Meiland die tegen Paul de Leeuw zegt “Stel je niet zo aan” #rankingthestars pic.twitter.com/wk64PDtRyb — SusAnne (@suusonline) September 4, 2019

RANKING THE STARS in tijden niet meer zo gelachen om een tv programma…. 🤣🤣🤣 @RTL5 pic.twitter.com/Sgxi6xeHC4 — YN🐶T (Antonie) (@TNYNL1) September 4, 2019

Ik vind ranking the stars zooo hilarisch!!! 5 minuten bezig en heb de Tena Lady alweer tevoorschijn gehaald. #rankingthestars — Juffrouw Punt🔴 (@JuffrouwP) September 4, 2019

Overdosis Martien

Martien Meiland keert de komende weken terug in Ranking the Stars, dat je elke woensdag om 20:30 uur op RTL 5 kan kijken. Je kunt de eerste aflevering terugkijken op RTL XL. Chateau Meiland wordt uitgezonden op SBS6 en de laatste aflevering trok maar liefst 1,2 miljoen kijkers.

Bekijk hier de hele uitzending terug.