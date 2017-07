Gemist? Lauren Verster is in verwachting van haar eerste kindje

Babynieuws! Presentatrice Lauren Verster is in verwachting van haar eerste kind. Aan RTL-Boulevard liet de 34-jarige mommy to be gisteravond weten dat ze ruim 3,5 maand zwanger is.

Lees ook: Kim Kötter rekent af met kritiek rondom zwangerschapskilo’s

De AVRO/TROS-presentatrice en haar vriend Jasper hebben sinds 2015 een relatie. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van een programma, toen Lauren nog een relatie had met presentator Jort Kelder. Hierover zei ze destijds: ‘Ik ben zo heftig verliefd geworden en dat bleef maar aanhouden.’

Het gaat nog steeds ‘heel goed’ tussen de twee, vertelde Lauren aan de desk van RTL Boulevard. ‘We hebben onlangs een woonboot gekocht en er is een kleintje op komst.’

Of het een jochie of een meisje wordt, is nog niet bekend.

Hoera! Lauren en haar vriend Jasper zijn in verwachting van hun eerste kindje! Gefeliciteerd! 🎉🎉 A post shared by Lauren! (@lauren.avrotros) on Jul 27, 2017 at 11:13am PDT

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!