Gemist? Khloé Kardashian bevallen van eerste kindje

Khloé Kardashian is bevallen van haar eerste kindje. In het ziekenhuis van Cleveland zette de realityster donderdag een dochter op de wereld, weet TMZ.

Het is het eerste kind voor Khloé en haar vriend Tristan Thompson, die momenteel in een tumultueuze tijd zitten. Thompson zou een affaire hebben gehad met een bardame uit een stripclub in New York, terwijl zijn vriendin hoogzwanger thuis zat. De twee hebben tot nu toe nog niet gereageerd op het voorval.

Aanwezig

Tegen alle verwachtingen in was Tristan Thompson donderdag aanwezig bij de bevalling van zijn vriendin Khloé Kardashian, laat ook TMZ weten. Tristan was niet de enige die Khloé bijstond. Ook haar zussen Kourtney en Kim, haar moeder Kris en haar beste vriendin Malika zaten aan het ziekenhuisbed tijdens de bevalling.

Niet gemakkelijk

Vorige maand maakten Khloé en Tristan bekend dat ze een meisje verwachtten. De zwangerschap verliep voor de Kardashian-telg niet makkelijk. In een aflevering van ‘Keeping Up With The kardashians’ vertelde Khloé dat ze bijna niet kon lopen en zich continu misselijk voelde nadat ze progesteron-supplementen had geslikt aan het begin van haar zwangerschap.

Hoe de dochter van Khloé en Tristan heet, is nog niet bekend.

