Dit was de eerste aflevering van ‘Beau’ (en dit vonden de kijkers ervan)

Gisteren was het dan zover: de eerste uitzending van ‘Beau’, de nieuwe late night show van Beau van Erven Dorens. Met een vleugje humor en zelfspot en zittend in een Amerikaanse setting hield Beau drie interviews en zong hij zelf een afsluitend nummer. Volgens kijkers was het een goede start, maar moet er nog wel wat bijgeschaafd worden. Heb jij de aflevering niet gezien? Lees hier wat je hebt gemist en wat kijkers van deze aftrap vonden.

Gasten

Beau van Erven Dorens ontving in zijn eerste aflevering Thierry Baudet en Theo Hiddema, met wie hij sprak over de onrust rond het Forum voor Democratie. Daarnaast sprak hij met leden van de succesvolle wielerploeg Jumbo-Visma over onder andere hun documentaire ‘Samen winnen’ die nu te zien is en sprak Beau over het lerarentekort met een basisschool bestuurder, een juf en een bezorgde moeder. Kijkers van het programma lieten vooral weten dat ze Beau tijdens de interviews heel oprecht en geïnteresseerd vonden en dat het zo fijn was dat hij de mensen ook echt helemaal liet uitspreken.

Jinek

Gedurende de show grapte Beau vaak over Jinek: hij zou graag Jinek willen verslaan. Wat betreft kijkcijfers zat hij dan ook al in de goede richting. Zijn nieuwe talkshow heeft gisteravond namelijk 650.000 kijkers getrokken. Daarmee staat ‘Beau’ onder ‘Jinek’ en behaalde het programma net geen plekje in de top tien van best bekeken programma’s van de dag. ‘Jinek’ had rond hetzelfde tijdstip 750.000 kijkers aan zich gebonden.

Ironisch nummer

Als afsluiting van de talkshow liep Beau naar een piano en zei hij: ‘Er moet natuurlijk een manier zijn waarop ik Jinek nou de baas zou kunnen zijn’. Waarna hij onder begeleiding van de welbekende jazzsaxofonist Benjamin Herman een eigen geschreven, ironisch nummer begon te zingen: ‘Nu het einde daar is denk ik aan Tan en die arme Twan en het bloed dat is geronnen. Geflopt en afgeslacht, dat is het lot wat mij nu wacht […] Maar het is niet mijn schuld’. Richting het einde zagen we zelfs nog even een lichtgevende bol (lijkend op die van het optreden van Duncan Laurence bij het Songfestival) naar beneden vallen. Een verrassing voor de kijkers en een mogelijke manier om negatieve reacties al voor te zijn dus.

Benieuwd naar het nummer? Je ziet hem hieronder:

Reacties

Benieuwd naar de reacties van kijkers? Je leest ze hieronder:

#Beau, een heerlijke ontspannen en goed interviewer, laat zijn gasten uitpraten, luistert goed naar wat ze zeggen en blijkt ook piano te kunnen spelen en zingen, kortom, ik heb genoten #Beau — Joep Satijn (@JSatijn) September 2, 2019

Geen bn-ers die zo nodig hun nieuwe programma moeten aankondigen. Dat alleen al is een verademing. En de rust en de belangstelling van #Beau mag ik wel. Verder moet het groeien. — Antoinet (@Aasje) September 2, 2019

Het bureau van #Beau lijkt wel gekrompen. Bureau

Breau

Beau — Stuimig Weertje (@StuimigWeertje) September 2, 2019

– Jensen

Maar, ik heb nét Thierry geregeld… En mijn desk dan?!

– RTL

Komt goed! *belt #Beau* pic.twitter.com/13XAOtp9ep — Marcel René Bamberg (@mrBamberg) September 2, 2019

Ik hoop zo dat #Beau al het kijkpubliek weg gaat halen bij #Jinek en #Pauw. Daar zou ik zó van genieten. Heerlijk lijkt mij dat! 😉👌 — Wendy🌸 (@Wendy_Duma) September 2, 2019

#Beau zit er gelijk goed in. Hij komt oprecht nieuwsgierig over en blijft zichzelf. Dat is wat je nodig hebt voor een goede talkshow. — Koen Bugter (@kbugter) September 2, 2019

Ik gun #Beau het beste, maar het is nog traag en totaal niet scherp. Dat zingen aan het eind was echt over the top. — Dirk v/d Lit Com (@VanderLitCom) September 2, 2019

Overigens is #BEAU oprecht geïnteresseerd, authentiek en vooral heel erg Beau. Fijn. — Martijn van Gerwen (@MartvGerwen) September 2, 2019

#Beau wat ontzettend sympathiek en menselijk om aan het einde van een gesprek te vragen of iemand voldoende zijn verhaal heeft kunnen vertellen. Dan ben je pas geïnteresseerd in je gasten, top @BeauvanED ! — Karin Musters (@musters_karin) September 2, 2019

Slim #Beau de critici de mond snoeren met een heerlijk fout liedje, waarmee je met zelfspot de toon zet #ikhouervan Nu nog het jasje lekker laten zitten door meters te maken #zetmop — Leonie Bosklopper (@specht1973) September 2, 2019

