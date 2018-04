Gemist: Christel doet er gewoon nog een schepje bovenop in Married At First Sight

Gisteravond zaten we weer vol spanning voor de buis voor de alweer één na laatste aflevering van dit seizoen van Married At First Sight. Na vorige week, toen kijkers zich massaal verbaasden over de ‘onmogelijke’ attitude van deelneemster Christel, waren onze ogen ook deze week vooral gericht op de 46-jarige brunette. En dacht je een aflevering geleden dat het écht niet erger kon? Deze week gooide ze er gewoon nog een schepje bovenop.

Wát zeg je, Christel?!

Christel, die al op de laatste dag van de voor haar ‘vreselijke’ huwelijksreis in Noorwegen een punt zette achter de relatie met Groninger Marcel (39), kreeg thuis bezoek van presentator Peter van der Vorst. Op de bank praten ze na over het liefdesavontuur dat voor Christel niet zo afliep zoals ze hoopte. Zonder blikken of blozen vertelt ze Peter dat ze ‘alles gespeeld heeft’ vanaf de huwelijksdag. Dat schiet veel twitteraars, die meeleven met de verlaten Marcel, in het verkeerde keelgat; Christel, haar wensenlijstje en toneelspel zijn een hot topic.

Christel heeft alles gespeeld. Nou dan ben je toch wel verrot van binnen. Je speelt met iemands gevoelens niet in een serie. Ze dacht zeker dat ze daar met klei haar droomman sculpturen. #mafs — Dee (@DeeChica1) April 11, 2018

Als Christel al vanaf het begin wist dat het niets zou worden, waarom heeft ze dan toch ‘ja’ gezegd. Nee is ook een antwoord! #mafs — Karen (@navy_girl1974) April 10, 2018

#MAFS

Christel houdt, naast alle andere dingen, ook niet van vlees. Marcel eet geen paarden. En wat bestelt ze? — L. Ruigrok (@l_ruigrok) April 10, 2018

Marcel is beter af zonder Christel. Wat heb je aan iemand die recht in je gezicht staat te liegen. Het is alleen z'n accent…welk accent?En dan tegen Peter zeggen dat er niks leuks aan hem is. Sneu! #mafs — Miran & Corine (@MiranCorine) April 10, 2018

#mafs Wat een vuil kreng die Christel, zelfs liegen over een evt vriendschap, gewoon recht in z'n gezicht. En hoezo alles gooien op zijn accent, hij deugde van geen kant, niets klopte..wat een kutwijf!!! — MamavanBas (@MamavanBas) April 10, 2018

Misschien moet Christel dit jaar dr verlanglijstje aan Sinterklaas geven. #mafs — Loulou (@duitseherder0) April 10, 2018

Christel kan zo in goede tijden#mafs — miepie (@miepie4) April 10, 2018

Wat erg dat Christel dit allemaal gespeeld heeft… had dan nee gezegd, muts! Hoe onoprecht… #mafs — mariska H (@mariska291169) April 10, 2018

#mafs Christel vind alles lastig…behalve zichzelf. — Marion Heijman (@MarionHeijman) April 10, 2018

sorry christel maar we zitten hier op de bank zovan “WTF” . #mafs — Dehlia Grande (@dehlia_st) April 10, 2018

