Gelukkig: dit personage blijft tóch in GTST

Personages komen en gaan in de soap ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. De laatste tijd leek het alleen wel een groot afscheid met het vertrek van veel geliefde acteurs. Het leek er nu ook weer even op dan we nóg een keer afscheid moesten nemen.

Want Guido Spek, die de rol van Sjoerd Bouwhuis vertolkt, zal de hoofdrol gaan spelen hoofdrol in de komedie ‘Late Lente’. De trouwe fans waren meteen in paniek, want: is dit wel te combineren met GTST?

Boulevard

We kunnen allemaal rustig op adem komen, want Guido zal gewoon te zien blijven in Meerdijk. EndemolShine liet gisteren in RTL Boulevard weten dat deze draaidagen voor ‘Late Lente’ gewoon goed te combineren zullen zijn met het schema voor de soap. We kunnen de aankomende weken dan ook gewoon gaan genieten van de voorbereidingen op de grote dag van Sjoerd en Aysen.

Bron: Grazia & RTL Boulevard | Beeld: Castfoto GTST