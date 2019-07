Zien: dit zijn de geliefdes van ‘onze’ Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen doen het goed op het WK voetbal. Ze behalen winst na winst en daar hebben ze natuurlijk de support van hun geliefden hard bij nodig. Dit zijn ze!

Desiree van Lunteren

Tim van Kippersluis mag zichzelf de vriend van Desiree van Lunteren noemen. Desiree heeft er maar mazzel mee, want Tim runt zijn eigen fysiotherapiepraktijk, waar hij haar meteen kan helpen als ze een blessure heeft.

Merel van Dongen

Merel van Dongen, verdedigster, is hoteldebotel op Ana Romero. De twee vrouwen spelen in het zelfde team bij het Spaanse Real Betis uit Sevilla en hebben daarvoor ook samen bij Ajax gespeeld.

Dominique Bloodworth

Dominique Janssen heeft haar hart verloren aan Brandon Bloodworth. Het stel trouwde eind 2018 met elkaar. De twee zijn niet vies van een beetje sporten. Brandon is namelijk atleet op hoog niveau.

Liza van der Most

Liza van der Most heeft Pepijn van Uljé aan haar zijde. Hij is niet van het sporten en zoekt het in een heel andere hoek. Hij studeerde af aan de Willem de Kooning Academy, in illustratie en fotografie en is dus een echte kunstfanaat.

Sherida Spitse

Jolien van der Tuin is samen met middenveldster Sherida Spitse. De tortelduifjes stapten in juli 2018 in het huwelijksbootje en hebben samen een zoontje: Jens.

Vivianne Miedema

Lisa Evans en Vivianne Miedema hebben het geluk bij elkaar gevonden. De twee werden in 2015 teamgenoten toen Vivianne overstapte naar het grote Bayern München. Al vrij snel merkten ze dat er wat meer in zat en in 2016 sloeg de vonk eindelijk over.

Lieke Martens

Lieke Martens en Benjamin van Leer zijn nog maar net samen en helemaal gek op elkaar. Benjamin, ex-doelman van Ajax en Lieke vonden elkaar vorig jaar en werden op slag verliefd.

Ellen Jansen

Niek Haafkes heeft het hart van Ellen Jansen veroverd. De twee zijn al zeven jaar samen en nog altijd stapelgek op elkaar. Niek is de eigenaar van BN Media.

