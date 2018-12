Deze gekke traditie heeft de Britse koninklijke familie tijdens het kerstdiner

Net als veel koninklijke families op de wereld heeft ook het Britse koningshuis haar eigen, ietwat vreemde tradities. Zo ook tijdens het kerstdiner. Ieder familielid zou namelijk vlak voor én vlak na het kerstdiner op de weegschaal moeten staan.

Volgens de hoofdredacteur van het tijdschrift Majesty Magazine, Ingrid Seward, is het wegen vóór en na het kerstdiner een heel oude traditie. Al in het begin van de twintigste eeuw heeft koning Edward VII de traditie ingevoerd, omdat hij erg bezorgd was over de gezondheid van zijn familie.

Weegschaal

Hij was bang dat niet iedereen zijn buik rond zou hebben gegeten tijdens de kerstdagen, dus liet hij iedereen voor en na het diner op de weegschaal staan. Deze traditie zou zijn voortgezet en er dus toe hebben geleid dat iedereen traditioneel nog steeds op een antieke weegschaal moet staan.

De kerstdagen bij de royals

Op eerste kerstdag woont het gezin twee kerkdiensten bij, zo schrijft Good Housekeeping. Om 9 uur ’s ochtends privé, daarna begint om 11.00 uur de openbare dienst. Na afloop gaan ze terug naar Sandringham en wordt er kalkoenen en kerstpudding met cognacboter geserveerd. En natuurlijk volgt de jaarlijkse toespraak van Elizabeth, een kerstwandeling op het erfgoed, en een decadente afternoon tea. ’s Avonds is er nóg meer eten tijdens het buffetdiner. Als die teller van de weegschaal dan nog niet omhoog is gesprongen…

