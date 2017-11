Geheime babyshower Kylie Jenner lekt uit

Kris Jenner heeft de babyshower van haar jongste dochter Kylie (20) in het geheim gevierd, zo meldt Radar Online. De ‘momager’ liet het feestje registreren voor Kylies eigen reallife-soap Life Of Kylie en had de zaak goed afgeschermd. Maar niet goed genoeg, want er werden een aantal foto’s vanuit een helikopter gemaakt.

Kylies zussen Kendall Jenner, Kim, Kourtney en Khloe Kardashian waren allemaal aanwezig en gekleed in dezelfde satijnen roze pyjama’s. In de tuin van de miljoenenvilla in Calabasas stond een groot roze prieel opgesteld, dat versierd was met honderden lichtroze rozen.

Uitbuiten

Volgens Radar Online melkt moeder Kris de zwangerschap van haar jongste volledig uit. Zo moet er een baby-kledinglijn komen en zal elke seconde gefilmd worden voor de televisieshow. Kylie zelf houdt zich op de achtergrond sinds het nieuws van haar zwangerschap bekend werd.

