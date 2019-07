Wesley Sneijder gooit frustraties eruit op Instagram: ‘De verhalen zijn leugens’

Vlak nadat in maart de scheiding van Wesley Sneijder en Yolanthe in het nieuws kwam én bekend werd dat ze daarover níets naar buiten zouden brengen, schoot Wesley tóch uit z’n slof op Instagram (‘Ik heb het verknald’). Sindsdien is het ex-koppel hot topic voor de pers en nu lijken alle roddels Wes opnieuw teveel geworden.

Bullshit

De 35-jarige voetballer schrijft een ongefilterd bericht op Instagram waarin hij bevestigt dat hij en Yolanthe (34) inderdaad uit elkaar zijn en dat hij alle roddels meer dan zat is. “Ik ga niet meer aardig doen over alle bullshit die mensen zeggen over mij en Yolanthe.

‘Mijn fouten gaan niemand aan’

“Laat mij heel duidelijk zijn: ja, we zijn al een tijdje niet meer samen, en nee, we zijn nog steeds niet gescheiden.” Wesley zegt dat hij veel fouten heeft gemaakt binnen zijn huwelijk, maar dat dat niemand wat aangaat. Hij neemt het op voor zijn vrouw. “Dat Yolanthe nog steeds zo goed voor me is, respecteer ik enorm. Ze zorgt iedere dag heel goed voor onze zoon EN MIJ, en dat terwijl we niet meer samen zijn.”

‘Yolanthe wil mijn geld niet’

Daarbij zegt Wes dat Yo niets van hem wil. Volgens de voetballer hebben Turkse media het verhaal de wereld in geslingerd dat Yolanthe 19 miljoen zou willen van Wesley, maar dat hij haar maar 15 miljoen heeft gegeven. “Haha het wordt steeds gekker. Voor alle duidelijkheid: Yolanthe heeft mij nergens om gevraagd en ik vraag haar nergens om. Wij hebben elkaars geld niet nodig. De verhalen zijn leugens.”

Walgelijk

Wesley noemt het “walgelijk” wat voor “bullshit en leugens” de media schrijven. “Ik weet dat wij hier niet op hoeven reageren en ik respecteer de moeder van mijn kind zo veel dat dat ik kalm blijf en deze shit blijf accepteren. Maar zo ben ik niet. Ik laat mensen niet de hele tijd met mijn leven sollen!” Het koppel trouwde in 2010 en heeft samen een zoon.

