Geen vuurwerkshows meer bij concerten Adele

Bij ieder concert van Adele worden haar fans verrast met een indrukwekkende vuurwerkshow. Maar dit zal niet langer het geval zijn. De zangeres besloot de vuurwerkshow te schrappen, nadat haar zoontje vuurwerk in zijn oog kreeg. Heftig!

Geschrokken

De 28-jarige Adele liet weten dat haar 4-jarige zoontje Angelo zo geschrokken was door het voorval, dat ze besloot direct een andere einde aan haar show te willen geven. De zangeres legt uit: “Iedereen houdt van de vuurwerkshow, maar mijn zoon was gisteravond aanwezig en hij kreeg een klein beetje vuurwerk in zijn oog. Hij was erg ontdaan dus ik heb het geschrapt.”

Normaliter eindigde de show op spectaculaire wijze. Want als afsluiter trakteerde Adele haar fans bij ieder concert op het nummer Set Fire To The Rain, waar een grote vuurwerkshow bij kwam kijken. In Portland liet ze de vuurwerkshow voor het eerst niet zien, en peilde gelijk of dit in goede aarde viel bij haar fans of niet. Wanneer ze wilden dat er wél vuurwerk zou komen, moesten ze geluid maken. Toen de zaal uit haar voegen knalde van het geschreeuw, liet Adele weten: “Okay, dan doen we het vuurwerk misschien weer volgende keer!”

Perth, WA / Domain Stadium / Feb 28 A post shared by Adele (@adele) on Mar 1, 2017 at 6:22pm PST

Bron: Privé, Instagram

Lees ook: