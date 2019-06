Geen bier in de koelkast van André Hazes

André Hazes wil niet dat zijn zoon hem dronken ziet. In huize Hazes is er dan ook nergens alcohol te vinden. “Ik hou erg van een drankje, maar één regel: niet thuis”, zegt André in De Telegraaf Vrij.

De zanger hoopt dat zijn zoontje later in de voetsporen treed van zijn vader. “Ik wil zo goed mogelijk de weg naar een mooi leven voor hem vrijmaken en daar past een lallende pa niet in. Je weet natuurlijk niet waar die weg hem brengt, maar ik ga er diep in mijn hart wel van uit dat hij de derde André Hazes op het podium wordt. Zal wel puur toeval zijn, maar af en toe tokkelt hij iets op zijn neppianootje waarvan ik denk: dat is hartstikke goed man.

Alles voor mini Dré

In huize Hazes lijkt alles nu om mini Dré te draaien. De zanger doet alles voor zijn prachtige zoontje en wil dan ook dat zijn mannetje ook later niks te kort komt. “Daarom heb ik ook ons nieuwe huis gekocht. Als ik niks meer heb, dan is er altijd nog dat huis voor Dré. Dat als ik tegen een boom rijd, papa het goed heeft geregeld voor z’n zoon. Hij is nu het Dré’tje jr. dat ik vroeger was. Ik kreeg laatst een uitnodiging voor een filmpremière met afterparty, gericht aan Dré Hazes jr. Heb een briefje teruggestuurd: die jongen is twee, beetje jong voor een afterparty.”

