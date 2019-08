Geëmotioneerde Chantal Janzen deelt foto met zoon: ‘Ik wil ‘m niet laten gaan’

Voor het grootste deel van het land zit de zomervakantie er op. Ook de zoon van Chantal Janzen (40) moet weer de schoolbanken in, wat een keihard besefmoment oplevert bij de presentatrice.

Op Instagram staat Chantal stil bij het feit dat haar 10-jarige zoon alweer een klas hoger zit. “Groep 7 staat voor de deur”, begint de blondine bij een foto met James. “GROEP ZE-VEN. Hoe kan dit nou ineens gebeurd zijn?”

Te snel

Volgens de moeder vliegt de tijd voorbij. “Dit gaat veel te snel allemaal! Ik wil ‘m het allerliefst niet laten gaan”, geeft ze toe. Na die emotionele woorden komt Chantals hilarische kant weer naar boven. Ze vervolgt: “Maar ja, krijg je gedoe mee hè. Leerplicht, kinderbescherming, slechte educatie en alles. Dus ik laat ‘m maar gaan.”

We kunnen dit

Ze sluit de tekst af met een liefdevolle vraag aan haar zoon. “Blijf je altijd bij me om te komen knuffelen en kletsen en lachen en mij voor de gek houden zoals je dat altijd doet? Ja? Oké allerliefste, leukste, grappigste jongen van 10. Oké dan. Vooruit. #nieuwschooljaar #altijdevenslikken” Ze steekt daarbij ook andere ouders nog een hart onder de riem. “Zet ‘m op moeders, en vaders. We kunnen dit. WE KUNNEN DIT.”

Huilen

De moeders onder de volgers van Chantal snappen haar volkomen. “Zo herkenbaar! Gaat veel te snel!”, reageert presentatrice Froukje de Both. Een fan schrijft: “Ik huil zo hard mee. Mijn dochters naar de brugklas. Niks geen meegroeibedjes meer en in die pampers kakken. Boehoeeeee.” Iemand anders grapt: “Gewoon hopen op een nog groter lerarentekort. Blijft hij lekker thuis.”

Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

