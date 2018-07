De 6 dingen die we dachten bij het lezen van de verlovingsaankondiging van Justin Bieber

Wat afgelopen weekend begon als een vaag gerucht is afgelopen nacht officieel bevestigd. Justin Bieber is verloofd, met niemand minder dan Hailey Baldwin. De twee zouden pas sinds zeven weken weer aan het daten zijn, maar voor ‘de Biebs’ genoeg reden om er geen gras over te laten groeien. Via een uitgebreide verklaring op Instagram deelt hij het heugelijke nieuws.

Wait, what?!

Oké, Justin, heel fijn en we wensen jou en ‘Hails’ het allerbeste toe. Maar bovenstaand statement riep bij ons vooral de volgende gedachten op:

1. Mehh, zijn Selena en Justin Bieber nu dan écht voorbij?

Iedere break-up is heftig, maar ook hier komen we wel weer over heen. Beloofd.

2. Is tieneridool Justin eigenlijk wel oud genoeg om te trouwen?!

Hoewel z’n gedrag af en toe anders doet vermoeden, is de Biebster met zijn 24 jaar toch echt al zes jaar volwassen. Dus ja, what can we say?

3. Gaat ie nou met Hailey of met Jezus trouwen…?

Tja, dit blijft een lastige, maar we gokken dan toch maar op Hailey. Als we de paparazziplaatjes moeten geloven, spendeert Justin namelijk meer tijd met haar dan met z’n Bijbelse buddy.

4. Wie is die Hailey Baldwin ook alweer en is ze familie van die andere Baldwins?

Nou, ja dus! Ze is de dochter van acteur Stephen Baldwin, de jongste van de bekende Baldwin Brothers, van wie Hollywoodster Alec – wie kent ‘m niet – weer de bekendste is.

5. Gaat Selena hier dan weer een nummer over schrijven, of is dat meer de specialiteit van Taylor Swift?

Deze keer zetten wij ons geld in op een emotioneel duet.

6. Komen er straks nog wel tienermeisjes naar zijn concert?

Nou ja, Justin wordt natuurlijk ook gewoon ouder – nog heel even en hij wordt grijs (hallóóó, 24 hoor). Besides, is Shawn Mendes (19) al niet enige tijd al wat de klok slaat?

Hoe zat het ook alweer?

Eerst even een korte recap: In 2015 gingen voor het eerst geruchten rond over een romance tussen Justin en Hailey. Die werden toen tegengesproken met ‘we’re just friends‘. Niet veel later, tijdens de jaarwisseling van 2015-2016, werd de relatie alsnog officieel bevestigd. De twee brachten oudejaarsavond samen door op St. Barths en Justin postte een foto van hem zoenend met Hailey. Toch leek het niet te werken tussen de twee. De relatie beging een stille dood, waarna de twee niet meer samen gespot werden.

Tót afgelopen mei. De geruchten laaiden opnieuw op en sindsdien werden ze steeds vaker samen gezien. In juni was er eigenlijk geen ontkomen meer aan: Justin – die net weer gebroken had met zangeres Selena Gomes – en Hailey bleken onafscheidelijk en lieten zich en plein public fotograferen. En tadaa! Op 7 juli verloofde het stel zich.

De rest is geschiedenis

Nadat zowel de vader als de moeder van Justin Bieber cryptische hints op social media gaven met “@justinbieber Proud is an understatement! Excited for the next chapter!” en “Love Love Love Love Love Love Love”, wisten fans het zeker: Justin en Hailey zijn verloofd. De rest is geschiedenis.

