Gebroken harten: deze relaties eindigden in 2018

Niet voor iedereen was het een succesvol jaar op het gebied van de liefde. Deze sterren lieten hun relatie achter in 2018.

Pechtold & Anne

Alexander Pechtold en Anne Lok leerden elkaar kennen in 2014 tijdens een D66-weekend op de Veluwe. Tussen de twee, die toen beiden een partner hadden, werd het méér dan een verliefdheid. In het voorjaar van 2016 raakte Anne, die drie kinderen heeft met haar ex-partner, zwanger. Het bleek een tweeling, die Anne graag wilde houden ondanks dat Pechtold – die ontkent de vader van de kinderen te zijn – in haar optiek bleef aandringen op een abortus. De tweeling zorgde voor een breuk tussen hen, maar later verzoenden ze zich. Anne raakte wéér zwanger en Pechtold zou weer aangedrongen hebben op een abortus. Anne ging daarin mee, maar nadat ze maatregelen had genomen verbrak de oud-D66-leider de relatie.

Tommie & Michelle

Begin van dit jaar vertelde musicalster Tommie Christiaan met zijn verloofde Michelle Splietelhof op zoek te zijn naar een ander huis. ‘We willen het liefst naar een ruime, leuke eengezinswoning waar onze dochter Lily Sophie in de tuin kan spelen. Een groter huis betekent ook ruimte voor een tweede kindje. Michelle en ik willen graag een broertje of zusje voor Lily Sophie.’ Maar voordat er verhuisd werd, gingen de twee afgelopen september uit elkaar! Tommie liet op Instagram weten: ‘Michelle en ik laten elkaar los. We hebben zeven mooie, intense en liefdevolle jaren gehad samen, waarin we de liefde van ons leven kregen: Lily’. Kort daarop liet Tommie weten verliefd te zijn op On Your Feet-collega Jamie Dors.

Mark & Anne

Na gestrande relaties met Lieke van Lexmond en Kim Kötter dacht Mark van Eeuwen in de mooie Anne de ware te hebben gevonden. ‘Het vreemde is dat Anne in mijn leven is gekomen op het moment dat ik niet meer op zoek was,’ vertelde Mark aan Story. ‘Ik was in de Jordaan in mijn vaste stamkroeg en daar zag ik haar opeens. Ik voelde me direct tot haar aangetrokken. En dat gold ook voor haar. We zagen elkaar en het klikte. We kunnen over alles met elkaar praten, lachen en zijn echt aan elkaar gewaagd. Ik heb echt het gevoel dat alles tussen ons goed zit, ik heb helemaal geen reserves en dat heb ik zelden zo gehad. Het lijkt of ik met Anne mijn grote liefde heb gevonden. Ik hoop dat we heel lang samen blijven.’ Maar na anderhalf jaar namen Mark en Anne afscheid van elkaar.

Igor & Fajah

In de tien jaar jongere Igor Neves dacht Fajah Lourens de ware te hebben gevonden. Hij trok al snel bij haar in in haar riante landhuis in Purmerland en Fajah vertelde: ‘Ik kan op hem leunen en hij staat altijd klaar voor mij en de kinderen.’ Toen anderhalf jaar later geruchten over een breuk gingen omdat Igor zijn koffers zou hebben gepakt, zei Fajah: ‘We zijn nog steeds samen en gelukkig met elkaar.’ Wel bevestigde ze dat Igor een eigen woning had gekocht, om even later tóch te bekennen: ‘Ik was er nog niet klaar voor om het toe te geven, maar mijn relatie is opnieuw gestrand.’ Onlangs vertelde Fajah in het blad LINDA dat ze spijt had dat ze ‘het had uitgemaakt met Igor’. Ze zei te hopen dat ze haar relatie met hem weer kon herstellen.

