Take That-zanger Gary Barlow openhartig over doodgeboren dochtertje

Gary Barlow is in zijn autobiografie A Better Me bewust heel open over de dood van zijn dochtertje. De Take That-zanger hoopt met zijn verhaal anderen een steuntje in de rug te geven, vertelde hij het publiek op het Cheltenham Literature Festival.

Lees ook

Jaaa! Take That komt naar Nederland

Bijna voldragen

Poppy kwam in 2012 dood ter wereld, een paar dagen voordat Gary’s vrouw Dawn was uitgerekend. “Er wordt niet veel over gesproken”, zegt Gary over doodgeboren kinderen. “Mensen zeggen dingen als: je hebt drie andere kinderen. Ze begrijpen de pijn niet, en dat maakt het nog pijnlijker.”

Steun

Gary en Dawn, die haar man hielp zijn levensverhaal op papier te zetten, hopen anderen die ook een kind verliezen te kunnen helpen. “Dit voelde als het juiste om te doen.” Hoewel het goed voelde, twijfelde Gary lang of hij Poppy’s verhaal op moest nemen in zijn boek. Ook kostte het hem moeite het goed op te schrijven, Gary begon drie keer opnieuw. “De eerste keer was ik zeer onnauwkeurig, ik schreef het vanuit mijn herinneringen. Dus ik heb de laatste versie samen met Dawn geschreven.”

‘De geboorte was geweldig’

Gary vertelde het publiek over de dag dat Poppy geboren werd. “Ik zag er enorm tegenop, maar het was geweldig. We hebben een ongelooflijk uur met onze dochter door kunnen brengen.” Terug thuis, “in een heel leeg huis”, begon het stel de uitvaart te plannen.

Rouwen

De zanger zei ook waarschijnlijk nooit over het verlies van Poppy heen te komen. “Ik kon niet meteen rouwen, want ik wilde voor Dawn zorgen omdat we nog drie kinderen hebben. Iedereen zorgde voor Dawn, we probeerden er voor haar te zijn. Ik denk niet dat we hier ooit overheen komen, zeker zij niet.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Dit bericht bekijken op Instagram Love you Gary 💋💜❤❤💜💋 Een bericht gedeeld door dawn Barlow (@dawnbarlow.rpl) op 13 Mei 2017 om 5:55 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram With daisy and Daniel ☺😚 Een bericht gedeeld door dawn Barlow (@dawnbarlow.rpl) op 12 Mei 2017 om 12:47 (PDT)

Bron: Story / Beeld: Hollandse Hoogte