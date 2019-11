Ontslagen Gallyon van Vessem sneert naar SBS: ‘Houdbaarheidsdatum geldt niet voor een mens’

Als het aan Gallyon van Vessem lag, stond ze nog steeds achter de presentatiedesk van ‘Hart van Nederland’. Ze moest onlangs noodgedwongen stoppen bij het programma. Maar daar laat de presentatrice het niet zomaar bij zitten.

Gallyon moest het veld ruimen omdat Talpa-baas John de Mol haar en medepresentator Selma van Dijk (50) te oud vond. Dit kwam De Mol op veel kritiek te staan, óók van Hart van Nederland-collega’s. Toen de presentatrice afscheid nam, gaven ze haar een trui met de opdruk “T.H.T.”, een verwijzing naar haar ontslag.

Sneer

De presentatrice werd deze week 51 jaar, wat ze vierde met de trui. En daarmee haalt ze meteen uit naar haar oude werkgever. “Omdat de term ‘houdbaarheidsdatum’ op een pak vla thuishoort. Niet op een mens. Nooit!”, schrijft ze op Twitter. “Houdbaarheidsdatum, wat je zegt ben je zelf. Laat me niet lachen.”

Jarig! 51. Deze “Tenminste Houdbaar Tot” trui kreeg ik van de collega’s. Omdat de term “houdbaarheidsdatum” op een pak vla thuishoort. Niet op een mens. Nooit! Geniet van ieder jaar dat er bij komt mensen!🍾🎉 #houdbaarheidsdatum#watjezegtbenjezelf#laatmenietlachen pic.twitter.com/Q1WD5lEFLm — gallyon van vessem (@GallyonvVessem) November 25, 2019

‘Houdbaarheidsdatum’

Momenteel vinden er hervormingen plaats in Hart van Nederland, dat sinds 1995 wordt uitgezonden. Eerder werd bekend dat presentatrices Gallyon van Vessem (51) en Selma van Dijk (50) gedwongen moesten vertrekken en plaats moesten maken voor presentatrice Siham Raijoul, waarop veel commotie ontstond. Het vertrek van de twee blondines werd onderwerp van discussie nadat Talpa-eigenaar John de Mol het woord ‘houdbaarheidsdatum’ gebruikte in gesprek over Van Vessems vertrek in De Wereld Draait Door.

Piet Paulusma

John de Mol is het afgelopen jaar flink met de bezem door zijn Talpa/SBS-imperium gegaan. Zo hebben niet alleen Selma van Dijk en Gallyon van Vessem het veld moeten ruimen, maar is ook weerman Piet Paulusma (62) de deur gewezen. Zij zouden niet passen bij het nieuwe imago dat de zender wil uitstralen.

