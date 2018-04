Gaite Jansen: ‘Iedereen is met elkaar verbonden in De 12 van Oldenheim’

De ambitieuze actrices Gaite Jansen en Noortje Herlaar vliegen voor hun werk de hele wereld over. Maar voor hun rol in ‘De 12 van Oldenheim’ zijn ze neergestreken in een klein dorpje. En dat blijkt een droom van Gaite. ‘Ik heb de stoute fantasie om ooit een boerderij te hebben met heel veel dieren.’

Wat kan de kijker van ‘De 12 van Oldenheim’ verwachten?

Noortje: ‘Ongemak, spanning, intriges, mysterie en sensatie. Mijn personage Peggy komt na acht jaar heel ver weg te zijn geweest weer terug naar het dorp. Ze wil de banden aanhalen met onder andere haar zusje Suus, omdat ze een diep verlangen heeft om in diep contact te staan met haar naasten. Dit loopt alleen niet helemaal zoals gepland en gewenst.’

Gaite: ‘Ik speel Suus en voor haar is het leuk en aardig dat haar zus opeens weer besluit op te dagen, maar wij hebben binnen ons gezin een hele familiegeschiedenis wat Suus heeft moeten opvangen toen Peggy er niet was. Suus heeft het er dan ook moeilijk mee, maar voordat ze het goed en wel kunnen uitvinden hoe hun band nu werkelijk zit, staat het dorp op zijn kop. En wordt de focus veel groter dan onze eigen problemen.’

Hoe beïnvloedt die vermissing jullie personages?

Gaite: ‘Nogal, want het dorp is heel hecht. Iedereen is met elkaar verbonden. Het is net een soort kaartenhuis waar je dan een kaart vandaan trekt. Iedereen moet vanaf dat moment opnieuw bedenken hoe hij of zij daarmee omgaat en wat je eigen positie in het geheel is.’

Dat klinkt heel spannend. Wat heeft jullie over de streep getrokken om ‘ja’ te zeggen op deze serie?

Noortje: ‘Ik denk een combinatie voor mij van de scripts en de personages. Vrij snel was duidelijk wat het gevoel van de serie moest worden. Heel intrigerend, zoveel karakters en zoveel verhaallijnen door elkaar. Dat vond ik heel spannend om eens te mogen doen.’

Gaite: ‘Het script, de rol en de castleden spraken mij gewoon heel erg aan. Dus dan is het hartstikke tof om hier onderdeel van te mogen zijn.’

Is er dan ook nog een bepaalde scene die je is bijgebleven?

Gaite: ‘In een scène ben ik lichtelijk hysterisch in mijn ondergoed aan het stofzuigen. De filmcrew stond dit keer buiten de kamer, want we hadden het zo bedacht dat ze door allemaal kleine dingetjes gingen filmen waardoor ik de ruimte alleen had en de stofzuiger aan stond. Normaal ben je met heel veel mensen in een ruimte en hoor je duidelijk ‘actie’ en ‘stop’, maar dat was nu niet zo.’

Ja, want je karakter Suus heeft ook nog eens last van smetvrees. Ben je zelf veel met schoonheid bezig?

Gaite: *Pakt alle papiertjes van tafel* ‘Ik mag wel een beetje meer smetvrees hebben, haha. Ik heb niet zo’n focus op rommel. Soms zou ik dat wel willen hebben, want dan gaat iemand anders opruimen en dan denk ik ‘kut, er lag allemaal rommel’. Dus nee, ik heb zelf totaal geen last van rommel.’

Jullie zijn zussen in de serie. In wat voor opzicht lijken jullie op elkaar?

Noortje: ‘De positie die wij in het gezin hebben gehad, heeft veel uitgemaakt voor hoe wij zijn uitgegroeid tot twee volwassen mensen. Er is veel gebeurd in ons verleden en ik heb besloten om de deur achter mij dicht te trekken en alles vaarwel te zeggen. We hebben allebei onze manier gevonden om onze trauma’s niet te verwerken, maar we gaan er anders mee om.’

En hoe zit dat in het echt? Lijken jullie op elkaar?

Gaite: ‘We zijn allebei actrices.’

Noortje: ‘We houden allebei van chocolade. Nee, ik heb werkelijk geen idee.’

Gaite: ‘Als je elkaar aardig vindt, dan heb je altijd wel iets met elkaar gemeen. Ik vind jou aardig.’

Noortje: ‘Ik vind jou ook heel aardig. Maar we hebben daar nooit zo bewust over nagedacht. Dan zou je jezelf heel erg moeten vangen in ‘ik ben dit, dit en dat’ en ‘jij bent heel erg dit, dit en dat’. Ik houd daar persoonlijk niet zo van om een mens te willen vangen in dit soort benoemingen. Bovendien kennen we elkaar niet zo goed genoeg om hier echt iets over te kunnen zeggen dat hout snijdt.’

De ’12 van Oldenheim’ speelt zich af in een klein dorpje. Zijn jullie stadsmensen of wonen jullie liever in een dorp?

Gaite: ‘Ik heb eigenlijk alleen nog in een stad gewoond, maar ik heb wel de droom om ooit een boerderij te hebben met heel veel dieren. Ik vind dat wel een idyllisch beeld om zo’n dorpje te hebben met de vaste mensen die je dan ziet. Alleen ik denk niet dat dat kan midden in de stad.’

Noortje: ‘In deze fase van mijn leven meer een stadsmens, maar ik heb ook wel die romantische dromen over meer natuur om mij heen.’

Gaite: ‘En je eigen groenten verbouwen.’

Beeld: William Rutten | RTL