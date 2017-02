Dít gaf Yolanthe Xess Xava cadeau voor zijn verjaardag

Het is geen geheim dat Yolanthe en Wesley er warmpjes bij zitten. Je zou dan ook denken dat ze bij de verjaardag van hun zoontje Xess Xava flink uit zouden pakken, maar het blijkt dat de Hollandse nuchterheid er bij de twee toch nog goed in zit. Want voor zijn eerste verjaardag kreeg de kleine Xess een heel normaal cadeautje!

In een openhartig interview aan Vriendin vertelt Yolanthe dat ze haar zoontje twee spaarpotten gaf. Een voetbalspaarpot en een knalgele eend. Het geld in de voetbalspaarpot mag Xess later zelf houden, alles wat in de eend gaat is voor een goed doel.

“Dan mag hij zelf een goed doel uitkiezen waaraan hij dat geld wil schenken en dan ga ik een reis met hem maken zodat hij het zelf kan overhandigen.” De kleien Xess Xava lijkt dus een vrij normale opvoeding te genieten!

Bron: Grazia, Telegraaf

Lees ook: