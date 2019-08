Gaby Blaaser zorgt voor opheldering: datet ze wel of niet met Wesley Sneijder?

Begin maart maakten Wesley (35) en Yolanthe (34) bekend dat de koek op was en kondigde het stel hun scheiding aan. Na een korte radiostilte leek Sneijder erop te doelen dat de schuld bij hem lag. “Ik heb het verknald”, schreef hij bij een foto van zijn gezin. “Meerdere keren.” Een aantal maanden later kwam naar buiten dat de voetballer alweer van de markt zou zijn na zijn stukgelopen huwelijk. Hij werd gespot met niemand minder dan Gaby Blaaser (33). Maar zij schiet nu in de ontkenning.

“Ontzettend leuk allemaal, maar het is niet zo”, aldus de voormalig GTST-actrice in een video met Kay Nambiar. “Ik vind het bizar hoe mensen aan zulke verhalen komen.”

Ongelooflijk

Hoewel de geruchten complete onzin zouden zijn volgens Gaby, heeft ze wel een idee waar ze vandaan komen. “Ik was op een feestje en ik ken de mensen om hem heen en zijn broertje”, legt ze uit in hetzelfde aflevering van Me, Myself & Kay. “Hij had een Instagram Story gemaakt en daar stond ik op. Eerst was hij het en toen was Wesley het. Ik vind het ongelooflijk: ik heb drie mannen gedatet in één dag.”

Rodney of Wesley?

Het verhaal over Wesley en Gaby kwam inderdaad naar boven toen de twee samen aanwezig waren bij de kampioenswedstrijd van amateurvoetbalclub DHSC uit Utrecht, waar Wesley’s broer Rodney voetbalt. Na afloop van de wedstrijd, die door DHSC werd gewonnen, werd Gaby door Rodney nadrukkelijk in het feestgedruis betrokken. Daardoor werd Gaby in eerste instantie aan Rodney gelinkt. Maar al vrij snel zong het rond dat dit een afleidingsmanoeuvre zou zijn: de bloedmooie actrice zou juist een affaire met Wesley beleven, meldden kringen rondom Wesley aan Story.

Nooit gezoend

Kort na die gebeurtenis zei Gaby al nergens van af te weten. “Nee, ik heb nooit gezoend met Wesley op het terras van The Harbour Club. Daar zou ik niet over liegen.” Verzucht vroeg ze zich vervolgens af: “Mag ik ook gewoon vrijgezel zijn?”

Beeld: ANP