Gaat nieuwe nummer Selena Gomez over Justin Bieber?

Terwijl de roddelpers overuren draait en Selena Gomez tot over haar oren verliefd zou zijn op zanger The Weeknd, lijkt haar nieuwe nummer te teasen naar haar ex Justin Bieber. ‘I had a dream, we were back to 17…’

Via Instagram deelde de brunette een aantal teasers van haar nieuwe nummer, waardoor fans verwachten en hopen dat het niet lang meer zal duren tot het gehele nummer te beluisteren is. De woorden die ze in het nummer zingt liegen er niet om en lijken héél veel aanwijzingen te geven naar haar (nog steeds aanwezige?) liefde voor Justin Bieber.

Ze zingt: ‘I had a dream, we were back to 17, summer nights… never growing up.’ Tsja. Het is natuurlijk het jaar 2017, maar deze lyrics kunnen ook nog eens verwijzen naar het moment dat de twee begonnen met daten. Dit vonk tussen de twee sprong over in 2009 (waar blijft de tijd…?), en toen was Justin dus – je voelt hem al aankomen – 17 jaar.

Hieronder kun je de teaser die Selena op Instagram deelde bekijken. Ook doet ze vermoeden dat ze heeft samengewerkt met Dj Kygo, aangezien ze hem tagde in een foto die ze eveneens op Instagram plaatse. To be continued…

Selena posted on her Instagram story! New music!!!!! 🙌🏼🙌🏼 A video posted by Selena Gomez Updates ⭐️ (@selenamgomezfanss) on Feb 3, 2017 at 1:57pm PST

