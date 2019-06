Gaat de ochtendshow van Giel Beelen verdwijnen?

Giel Beelen heeft voor het eerst gereageerd op geruchten dat zijn ochtendshow op Radio Veronica geen lang leven meer beschoren is.

De dj denkt zelfs dat er een kern van waarheid in zit, zei hij vrijdag tegen Wilfred Genee in The Friday Move op BNR Nieuwsradio.

Lees ook: Radioruzie: Giel Beelen regelt stripper tijdens optreden Tim Knol en die is nót amused

‘Ik denk altijd als dat soort verhalen er zijn, dan is er iets van waar’, aldus een nuchtere Giel. ‘Het is niet dat dat soort gasten zoiets verzinnen omdat ze daar toevallig zin in hadden. Het zal ongetwijfeld een optie zijn geweest of in de lucht hangen.’

Giel heeft ‘zeker’ navraag gedaan bij zijn bazen. ‘Die wisten niet hoe snel ze moesten vertellen dat er niks van waar is.” Hij wijst er ook op dat hij nog voor langere tijd een contract heeft en dat het gek zou zijn om hem aan de kant te zetten. Maar ook Giel beseft dat een contract tegenwoordig niet altijd meer iets zegt. “Maar het is niet dat ik me er heel onrustig door voel.’

De geruchtenmolen is op gang gekomen mede dankzij de achterblijvende radiocijfers. Ook Giel denkt dat de top van Talpa Radio ‘niet tevreden’ is. Volgens hem is het grote probleem dat Radio Veronica en Radio 10, allebei onderdeel van Talpa, tegenwoordig te veel op elkaar lijken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders