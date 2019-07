Froukje de Both is letterlijk én figuurlijk in de wolken met nieuwe vlam

Na een heerlijke vakantie met dochter Emma is Froukje de Both weer herenigd met haar geliefde Jordy. Dat levert niet alleen romantische momenten op, maar zéker ook heel spannende. De presentatrice werd namelijk even flink in het diepe gegooid door de piloot.

Op een foto die Froukje geplaatst heeft, is te zien hoe ze zich in de lucht bevindt met haar nieuwe vlam. Daarbij omschrijft de blondine het gesprek dat ze op dat moment voerde met haar vriend. “Hij: ‘Vlieg jij even een stukje?’ Ik: ‘Nee joh, doodeng, doe jij maar!’ Hij: ‘Ik doe nu niks meer, dus jij hebt de controle. Succes schat, je kunt het…’ Ik: … (blinde paniek en vuurrode wangen)…”, blikt ze terug. Ze sluit af met een positieve noot: “Ps, we leven nog.”

Stoer

De volgers van Froukje hebben alleen maar lovende woorden over voor haar lef. Dat ze dit gedaan heeft, wordt “stoer” en “cool” genoemd. “Gaaf! Denk dat je nu vaker wil vliegen, zo vrij als een vogel”, schrijft een fan. Een ander maakt zich toch een beetje zorgen en vraagt zich af: “Doet Jordy wel voorzichtig met jou?”

Lees ook

Froukje de Both overspoeld met complimenten door zonnige bikinifoto: ‘Mooi figuur!’



Nieuwe vlam

Sinds kort heeft Froukje de Both een nieuwe relatie, namelijk met piloot Jordy Jansen. Dit liefdesnieuws lekte eerder al, maar bevestigde de presentatrice zelf niet veel later met een romantische foto. In 2012 scheidde de blondine van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram