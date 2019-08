Geluk spat ervan af: Froukje de Both deelt verliefd vakantiekiekje

Froukje de Both geniet met volle teugen van haar welverdiende vakantie. Samen met haar nieuwe vriend Jordy Jansen ontdekt ze de mooiste plekjes van Spanje en vertoeft de presentatrice momenteel in het zonovergoten Ronda, een stad in de provincie Málaga. Van die onvergetelijke trip deelt ze een romantische foto.

De verliefde blikken van de twee zeggen overduidelijk genoeg, want Froukje maakt er verder geen woorden aan vuil. Het enige wat ze erbij plaatst, is een zonnetje en een rood hart.

Mooi stel

Volgens de volgers van de blondine passen Froukje en piloot Jordy ontzettend goed bij elkaar. “Mooi gelukkig stel”, merkt iemand op. Een ander schrijft: “Knapperd(s) hoor! Enjoy Spanje.”

Lees ook

Froukje de Both brengt nieuwe vriend beter in beeld dan ooit tevoren



Nieuwe vlam

Sinds kort heeft Froukje de Both een nieuwe relatie, namelijk met piloot Jordy Jansen. Dit liefdesnieuws lekte eerder al, maar bevestigde de presentatrice zelf niet veel later met een romantische foto. In 2012 scheidde de blondine van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️☀️ #espagna Een bericht gedeeld door Froukje de Both (@froukjedeboth) op 12 Aug 2019 om 5:10 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram