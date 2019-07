Froukje de Both geniet van quality time met dochter: ‘Eén gezicht’

Froukje de Both mag dan wel een nieuw liefde hebben, haar dochter blijft voor haar altijd op nummer één staan. Samen genieten de twee dan ook van wat welverdiende quality time.



Daarvoor pakten ze hun koffers en vertrokken naar het Italiaanse stadje Puglia. Moeder en dochter Emma komen op deze plek helemaal tot rust, zo is wel te zien aan de ontspannen gezichten op dit plaatje. “My girl“, schrijft de presentatrice erbij.

Twee druppels water

Het valt de volgers van Froukje op dat haar dochter sprekend op haar lijkt. “Eén gezicht”, merkt iemand op. Een ander laat weten: “Mooie foto en wat wordt ze groot zeg!”

Lees ook

Oelala: Froukje de Both deelt pikante foto en wordt overspoeld met complimenten

Scheiding

Emma kwam eind 2008 ter wereld en is de dochter van Froukje en Jeroen te Rehorst, van wie de presentatrice in 2012 scheidde. In de jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen. Sinds kort is Froukje weer helemaal gelukkig in de liefde met Jordy Jansen, die piloot is. Ze zou hem al wat langer zou kennen, maar pas een tijdje terug sprong de vonk over tussen hen.

Dit bericht bekijken op Instagram My girl 💕#qualitytime #holiday #italy #puglia Een bericht gedeeld door Froukje de Both (@froukjedeboth) op 17 Jul 2019 om 12:51 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.