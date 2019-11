Froukje de Both over ‘ongemakkelijke’ eerste date met nieuwe vlam: ‘Ik schaamde me kapot’

Froukje de Both (47) is sinds een paar maanden tot over haar oren verliefd op piloot Jordy Jansen. Inmiddels gaat het allemaal vanzelf, maar de eerste date verliep wat minder voorspoedig. “Ik gedroeg me heel awkward”, biecht de presentatrice op over het afspraakje. En dat is niet het enige wat ze erover vertelt.

In de nieuwste editie van Beau Monde doet Froukje een boekje open over haar romance met Jordy, die ze kent via een dating app. “Hij had me iets heel grappigs gestuurd waardoor ik meteen hardop moest lachen. Zó leuk”, zegt ze erover. “Hij heeft best botte humor en daar hou ik van. Ook was hij totaal niet onder de indruk van wie ik was.”

Ongemakkelijk

Hoe leuk dat eerste contact ook was, elkaar voor het eerst in real life ontmoeten was toch best een stap. “Ik durfde hem zelfs niet aan te kijken”, geeft de blondine toe. “Hij nam me mee uit eten op het strand en het was ontzettend leuk. Ik wist me alleen geen houding te geven en gedroeg me heel awkward. Bewoog veel met mijn handen en bleef aan een stuk door praten. Achteraf schaamde ik me kapot. Gelukkig vond hij het wel schattig, want hij is blijven hangen.”

Amerika

Na die eerste ontmoeting volgden nog een aantal dates. Maar na hun derde afspraakje moest Jordy voor zijn werk naar Los Angeles, waar hij zo’n twee maanden moest blijven. “Na een paar weken had ik onverwachts een weekje vrij en toen dacht ik: fuck it, ik ga gewoon een weekje naar LA. Dan weet ik meteen of ik hem echt leuk vind”, aldus Froukje. “Ik vroeg hem wat hij van het idee vond en hij zei dat hij het helemaal te gek zou vinden. Ik heb meteen een ticket geboekt en ben op het vliegtuig gestapt.” Eenmaal daar viel alles op z’n plek. “In Amerika zijn we zo intensief met elkaar opgetrokken dat we wel voelden dat er meer was.”

Happy Meal

Terug in Nederland namen de twee Froukjes dochter Emma (10) mee naar de McDonald’s, de plek waar Jordy zijn geliefde uiteindelijk verkering vroeg. “Samen hebben ze een kaart geschreven en in een Happy Meal verstopt. Sindsdien hebben we een relatie. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder hè?”

Dochter

Sinds een paar maanden heeft Froukje een nieuwe relatie, namelijk met piloot Jordy Jansen. Dit liefdesnieuws lekte eerder al, maar bevestigde de presentatrice zelf niet veel later met een romantische foto. In 2012 scheidde de blondine van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

