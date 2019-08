Froukje de Both brengt nieuwe vriend beter in beeld dan ooit tevoren

Niet lang geleden genoot Froukje de Both nog van een heerlijke vakantie met haar dochter, en nu heeft de presentatrice haar koffers alweer gepakt naar het zonovergoten Spanje. Samen met haar geliefde Jordy vertoeft ze in Andalusië, en op de vakantiekiekjes krijgen fans hem maar al te goed te zien.

Op een tweetal nieuwe foto’s is te zien dat de blondine en haar nieuwe vlam twee bekenden zijn tegengekomen tijdens hun trip, namelijk Daphne Deckers en haar man Richard Krajicek. “Heerlijke middag!”, schrijft Froukje bij de gezellige plaatjes.

Knapperd

Het oog van haar volgers valt meteen op Jordy, de vriend van Froukje. Ze heeft hem namelijk weleens eerder in beeld gebracht, maar nog nooit was-ie zo duidelijk te zien als nu. “Leuke kerel heb je, Froukje!”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Leuke man!”

Nieuwe vlam

Sinds kort heeft Froukje de Both een nieuwe relatie, namelijk met piloot Jordy Jansen. Dit liefdesnieuws lekte eerder al, maar bevestigde de presentatrice zelf niet veel later met een romantische foto. In 2012 scheidde de blondine van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

Dit bericht bekijken op Instagram Heerlijke middag! 🍷😃☀️ Een bericht gedeeld door Froukje de Both (@froukjedeboth) op 8 Aug 2019 om 11:00 (PDT)

Beeld: Bart Honingh voor Flair, Instagram