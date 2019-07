Dit is ‘m dan! Froukje de Both bevestigt nieuwe liefde met romantische foto

Nadat Froukje de Both (47) vorige week gespot werd tijdens een romantische strandwandeling, laaiden de geruchten over een nieuwe liefde op. Zojuist bevestigt de presentatrice dat ze inderdaad weer dol is op een man.

Knapperd met stoppels

Met een prachtige, zomerse foto showt Froukje haar nieuwe liefde aan de wereld. Daarop is te zien hoe ze tijdens de ondergaande zon (#goldenhour) gezoend wordt door een knapperd met donker haar en een aantrekkelijk 3-dagen-baardje. Ze maakt er verder weinig woorden aan vuil; “Love”, schrijft ze erbij, met de ‘o’ in de vorm van een hartje.

Bestemming: zevende hemel

De nieuwe vlam is ene Jordy Jansen, die piloot zou zijn. Hoe de twee elkaar hebben ontmoet, is niet bekend, maar volgens een woordvoerder van Froukje kennen de twee elkaar al wat langer. De vonk zou alleen pas onlangs zijn overgesprongen.

Liefdesleven

Froukje scheidde in 2012 van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

Dit bericht bekijken op Instagram L♡VE Een bericht gedeeld door Froukje de Both (@froukjedeboth) op 8 Jul 2019 om 11:34 (PDT)

Bron: Instagram | Beeld: ANP