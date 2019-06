Emma, de dochter van Froukje de Both, is inmiddels 10 jaar oud en komt dan ook in een fase dat ze niet meer continu in de armen van haar moeder wil liggen. Een tijd geleden was dat wel anders, en daarvan deelt de blondine een liefdevolle foto.

“Even een kleine #tb naar deze… kwam ik tegen en ik smelt”, schrijft Froukje erbij. “Ze ligt nu nog steeds soms zo bij me maar dan vaak onder dwang en met de woorden ‘mahammm, ik ben geen baby meer hoor!’ #meisjesvan10 #blijfttochjekleinemeid”

De volgers van de presentatrice noemen het heel herkenbaar. Zo reageert model Anouk Smulders: “Pffff jaaa zo heerlijk… en nu meisjes van 10! I hear you girl!” Een fan schrijft onder de foto: “Schitterend, soms zou je willen dat ze zo klein blijven. Maar ja, dat gaat helaas niet.”

Emma kwam eind 2008 ter wereld en is de dochter van Froukje en Jeroen te Rehorst, van wie de presentatrice in 2012 scheidde. In de jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

