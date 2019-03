Froukje de Both heeft een nieuwe ‘liefde’ en ze heet ‘Kees!’

Linda de Mol heeft ‘LINDA.nl’, Chantal Janzen heeft ‘Andc.tv’ en vanaf vandaag maakt ook presentatrice Froukje de Both een carrièreswitch richting de digitale media. Onder de naam ‘Kees!’ begint ze samen met één van haar beste vriendinnen, radiopresentator Kimberly van de Berkt, vandaag een nieuwe website voor vrouwen. Daarmee willen zij naar eigen zeggen de zeepbel van perfectie doorprikken.

‘Omarm je imperfectie’

Met Kees! willen Froukje en Kimberly vrouwen van hun eigen kracht uit laten gaan in plaats van naar een ander te kijken. “Dagelijks worden we in de media bedolven onder uitingen hoe we ‘zouden moeten zijn’. Het beeld overheerst van perfecte vrouwen met perfecte lijven, perfecte relaties, carrières, vakanties en dus ogenschijnlijk perfecte levens. Maar soms loopt het even anders en dat is ook oké.”

Lekker nuchter

Op de website ditiskees.nl – met de passende slogan ‘Gelukkig niet perfect’ – vertellen bekende én onbekende vrouwen in video’s en columns verhalen over alledaagse zaken als liefde, relaties, lifestyle en mode. Froukje en Kimberly willen hiermee “een realistische kijk op het leven bieden die meer houvast en zelfvertrouwen biedt dan een zorgvuldig gekozen Instagramfilter”. Kimberly: “Het is zo vermoeiend om je leven continu langs een meetlat te leggen. Met Kees! willen we laten zien dat individualisme en eigenheid veel bevrijdender werken dan onbereikbare perfectie.”

Vragenvuur voor Froukje

Wij spraken Froukje persoonlijk over haar nieuwe platform. We stelden haar persoonlijke vragen, maar waren ook wel stiknieuwsgierig waarom haar nieuwe platform nu in hemelsnaam ‘Kees!’ heet. Bekijk hieronder ons korte interview!

Bron: Flair | Beeld: Still