Froukje de Both: ‘Ik ben niet elke dag gelukkig en heb ook gewoon vette off days’

Presentatrice Froukje de Both (46) is wel klaar met wat vrouwen allemaal moeten: een perfect lichaam, dito relatie, altijd happy de peppy zijn. Wat is er mis met laten zien wie je echt bent? Een vrouw die soms ontzettend lekker in haar vel zit en soms een off day – of off week – heeft.

Pet op, grote jas aan, tas aan haar arm; lachend komt Froukje binnen lopen. “Je móet even mijn nieuwe huisgenoot ontmoeten,” zegt ze quasi geheimzinnig in een nagenoeg nog leeg restaurant. Geen spoort te bekennen van die huisgenoot, niemand die achter haar binnen is komen wandelen. Maar dan doet ze haar teddyjas open en piept een superschattige chihuahua-pup haar kop naar buiten. “Dit is Lou, de nieuwe dame bij ons in huis.” Het was vooral Emma, Froukjes 10-jarige dochter, die ervoor heeft gezorgd dat het hondje er kwam.

Lou mag dan wel de nieuwe huisgenoot zijn, de nieuwe liefde van Froukje is Kees!, een online platform met als uitgangspunt: gelukkig niet perfect. Want Froukje is er wel klaar mee dat vrouwen wordt verteld hoe ze moeten zijn. Dat ze aan een bepaald verwachtingspatroon moeten voldoen: een killer body hebben, sportief zijn, er fantastisch uitzien, goed én gezond kunnen koken, eigenlijk ook wel een knappe vriend hebben, überhaupt een relatie hebben, aan yoga doen en in godsnaam gelukkig zijn, want anders ben je helemaal een soort loser. En dat, vindt ze, zijn best veel dingen om aan te moeten voldoen. En vraagt ze zich dus af: waarom eigenlijk? Geen gekke vraag, want dat vragen wij ons bij Flair ook af. Het is ook 1 van de redenen waarom #ikhebflair is geïntroduceerd.

‘Ik ben niet elke dag gelukkig en heb ook gewoon vette off days, of een off week’

Froukje: “Ik miste het geluid dat het oké is om daar naar te streven, naar dat gelukkig zijn, maar als je halverwege faalt of strandt het óók oké is. Ik ben niet elke dag gelukkig en heb ook gewoon vette off days, of een off week. Ik heb ook niet altijd zin om er goed uit te zien, en dat is ook allemaal oké. Die druk is soms zo groot. Ik wil vrouwen laten zien dat iedereen met dezelfde issues worstelt. En dat je maar beter kunt accepteren, of beter nog: liefhebben, wie je bent, met alle shit en gevoelens en gedoe die er gewoon bij horen.”

Toch postte je een foto op Instagram in minirok met de vraag of dat nog wel kon, moet je daar dan ook niet gewoon je schouders over ophalen?

“De vraag was niet zozeer of mensen vonden of ik daar te oud voor zou zijn, maar meer een vraag naar mezelf: voel ík me er lekker en goed in? Misschien is dat wel wat ik vrouwen wil laten zien: doe dingen vooral vanuit je eigen gevoel en niet vanuit wat een ander denkt of vindt. Dat die vraag over dat minirokje bij me opkwam verraste me, omdat ik blijkbaar toch in een andere levensfase zit. Tien jaar geleden was ik hier helemaal niet mee bezig. Ik ben me misschien nu wel meer bewust van mezelf en van mijn gevoelens. Het is niet zo dat ik ineens superdegelijk en ingetogen ben. Ik vind het ook leuk om iets sexy’s aan te doen, maar dat zit dan meer in een mooi zijden bloesje dat laag is uitgesneden dan in een heel kort minirokje.”

Vorig jaar ging je relatie met je vriend uit.

“Het verdriet van een verbroken relatie blijft, maar het is natuurlijk anders dan een scheiding met de vader van je kind, daar komt een heel andere emotie bij kijken. Ik wil er inhoudelijk niet veel over zeggen. Dat is geen onwil, maar ik vind het gewoon intiem. Het gaat niet alleen om mij, maar ook over iemand anders.”

Heb je het vertrouwen in de liefde verloren?

“Nee, hoor. Dingen gebeuren gewoon. Ik ben niet rancuneus naar de liefde, al ben ik niet iemand die heel erg op zoek gaat.”

Geen Tinder voor jou, dus?

“Ik kan me voorstellen dat het vermakelijk is, maar ik vind dat geswipe nogal kil. Ik snap wel dat mensen het doen, want als je niet meer in het uitgaanscircuit zit, waar ontmoet je dan leuke mannen of vrouwen? Een vriendin van mij had een Tinderdate en de man die uiteindelijk binnen kwam lopen was 10 jaar ouder en 10 kilo zwaarder dan op zijn profielfoto. Dat vind ik dus zonde van mijn tijd. Bovendien, het moet toch mogelijk zijn om ‘gewoon’ iemand te ontmoeten, via je werk of sportschool, of weet ik veel waar? Dat je een leuke ontmoeting hebt, met iemand waarmee je misschien een vriendschap opbouwt en dat je dan ineens denkt: we hebben een klik. Dat lijkt me gewoon heel leuk. Wat dat betreft ben ik echt een sucker voor romantiek.”

