Froukje de Both geëmotioneerd door gemis dochter en deelt liefdevolle foto

Froukje de Both (47) heeft een heerlijke vakantie gehad met haar geliefde Jordy in het zonovergoten Spanje, maar haar dochter heeft ze tijdens die trip moeten missen. Maar gelukkig komt er bijna een einde aan het dubbele gevoel.

Hoewel de presentatrice haar geluk niet op kon tijdens de reis, was het tegelijkertijd moeilijk om haar dochter niet bij zich te hebben. “Even een kleine throwback, want ik mis mijn meisje!”, schrijft de geëmotioneerde Froukje bij een zonnig kiekje met Emma. “En ik word blij van deze foto. Ze is heerlijk bij haar papa en heeft het geweldig. En ik zie haar gelukkig dit weekend weer.”

Niet alleen

De volgers van de blondine leven met haar mee en noemen de situatie helaas herkenbaar. “Gelukkig heb ik mijn zoon weer terug na 3 weken. Het went nooit dat gemis. Nu gaan we lekker samen op vakantie”, luidt een van de vele reacties. Een andere fan schrijft: “Zo herkenbaar!! Mijn dochter is helemaal in Kroatië op vakantie met haar vader. Gelukkig vindt zij wel fijn. Ik moet helaas nog een weekje geduld hebben dan komt dochterlief weer thuis!” Weer iemand anders noemt vakanties “altijd dubbel door het gemis, voor de ouders en de kinderen”.

Lees ook

Geluk spat ervan af: Froukje de Both deelt verliefd vakantiekiekje



Liefdesleven

Sinds kort heeft Froukje de Both een nieuwe relatie, namelijk met piloot Jordy Jansen. Dit liefdesnieuws lekte eerder al, maar bevestigde de presentatrice zelf niet veel later met een romantische foto. In 2012 scheidde de blondine van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram