Froukje de Both deelt mooie foto met haar ‘knappe en vooral lieve zussie’

Dat het tv-gen in de familie De Both zit, is duidelijk. Terwijl Froukje de Both al jaren voor de camera schittert, is haar jongere zus Elsa juist achter de camera actief. En óók wat betreft looks lijken de twee enorm op elkaar, zo blijkt uit een ‘nieuwe’ foto.

Tere ere van Nationale Broer en Zus Dag deelt de presentatrice een kiekje met haar zusje. “Vandaar even een foto van mijn knappe en vooral lieve zussie Elsa”, schrijft Froukje op Instagram. “We moeten snel weer effe een nieuwe foto maken zus.” Daar is Elsa het roerend mee eens: “Nou inderdaad!!”

Knap

De zussen De Both hebben veel dingen gemeen. Ze zijn allebei actief in de televisiewereld, en lijken qua uiterlijk ook op elkaar. En dat laatste valt ook de volgers van Froukje op. Iemand schrijft: “Net zo knap als jij!”

Samenwerken

Froukje en Elsa hebben een paar jaar geleden samengewerkt voor het RTL4-programma Gênante Tanden. Froukje presenteerde het programma, waarin mensen met probleemgebitten met hulp van specialisten stralende tanden krijgen, en Elsa deed de regie.

